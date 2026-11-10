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Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза
Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза
Спрос среди россиян на белорусские товары для малышей, в том числе на пеленки, подгузники, вырос за девять месяцев 2026 года более, чем в четыре раза по... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T23:58+0300
2026-11-10T23:58+0300
бизнес
россия
wildberries
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875091372.jpg?1794344280
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Спрос среди россиян на белорусские товары для малышей, в том числе на пеленки, подгузники, вырос за девять месяцев 2026 года более, чем в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в Wildberries. "В лидерах продаж оказались ассортимент для самых маленьких, продукты питания и товары для декора интерьера... Категория "Товары для малышей" выросла на 323%, при этом заметнее всего прибавили пеленки (+619%), детские подгузники (+209%) и конверты для пеленания (+173%)" - говорится в сообщении Wildberries о продажах белорусских товарах на маркетплейсе. По данным компании, в категории "Мягкая мебель" тоже заметен прирост, например, заказы кресел-кроватей выросли более, чем в 6 тысяч раз. Россияне также полюбили белорусскую керамику, текстиль и спальные принадлежности. Кроме того, вырос спрос на белорусскую косметику. Активнее всего россияне покупали белорусские корректоры и тональные кремы. Кремы от белорусских производителей прибавили 51%, тушь — 28%, гели для бровей — 16%, помады — 15%. Категория "Красота" с января по сентябрь 2026 года в целом выросла на 29%, следует из сообщения компании.
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192
40
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бизнес, россия, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries
23:58 10.11.2026
 
Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза

Wildberries: спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза

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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Спрос среди россиян на белорусские товары для малышей, в том числе на пеленки, подгузники, вырос за девять месяцев 2026 года более, чем в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в Wildberries.
"В лидерах продаж оказались ассортимент для самых маленьких, продукты питания и товары для декора интерьера... Категория "Товары для малышей" выросла на 323%, при этом заметнее всего прибавили пеленки (+619%), детские подгузники (+209%) и конверты для пеленания (+173%)" - говорится в сообщении Wildberries о продажах белорусских товарах на маркетплейсе.
По данным компании, в категории "Мягкая мебель" тоже заметен прирост, например, заказы кресел-кроватей выросли более, чем в 6 тысяч раз. Россияне также полюбили белорусскую керамику, текстиль и спальные принадлежности.
Кроме того, вырос спрос на белорусскую косметику. Активнее всего россияне покупали белорусские корректоры и тональные кремы. Кремы от белорусских производителей прибавили 51%, тушь — 28%, гели для бровей — 16%, помады — 15%. Категория "Красота" с января по сентябрь 2026 года в целом выросла на 29%, следует из сообщения компании.
 
БизнесРОССИЯWildberries
 
 
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