https://1prime.ru/20261110/spros-875091372.html
Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза
Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза
Спрос среди россиян на белорусские товары для малышей, в том числе на пеленки, подгузники, вырос за девять месяцев 2026 года более, чем в четыре раза по... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T23:58+0300
2026-11-10T23:58+0300
2026-11-10T23:58+0300
бизнес
россия
wildberries
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Спрос среди россиян на белорусские товары для малышей, в том числе на пеленки, подгузники, вырос за девять месяцев 2026 года более, чем в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в Wildberries.
"В лидерах продаж оказались ассортимент для самых маленьких, продукты питания и товары для декора интерьера... Категория "Товары для малышей" выросла на 323%, при этом заметнее всего прибавили пеленки (+619%), детские подгузники (+209%) и конверты для пеленания (+173%)" - говорится в сообщении Wildberries о продажах белорусских товарах на маркетплейсе.
По данным компании, в категории "Мягкая мебель" тоже заметен прирост, например, заказы кресел-кроватей выросли более, чем в 6 тысяч раз. Россияне также полюбили белорусскую керамику, текстиль и спальные принадлежности.
Кроме того, вырос спрос на белорусскую косметику. Активнее всего россияне покупали белорусские корректоры и тональные кремы. Кремы от белорусских производителей прибавили 51%, тушь — 28%, гели для бровей — 16%, помады — 15%. Категория "Красота" с января по сентябрь 2026 года в целом выросла на 29%, следует из сообщения компании.
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бизнес, россия, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries
Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза
Wildberries: спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Спрос среди россиян на белорусские товары для малышей, в том числе на пеленки, подгузники, вырос за девять месяцев 2026 года более, чем в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в Wildberries.
"В лидерах продаж оказались ассортимент для самых маленьких, продукты питания и товары для декора интерьера... Категория "Товары для малышей" выросла на 323%, при этом заметнее всего прибавили пеленки (+619%), детские подгузники (+209%) и конверты для пеленания (+173%)" - говорится в сообщении Wildberries о продажах белорусских товарах на маркетплейсе.
По данным компании, в категории "Мягкая мебель" тоже заметен прирост, например, заказы кресел-кроватей выросли более, чем в 6 тысяч раз. Россияне также полюбили белорусскую керамику, текстиль и спальные принадлежности.
Кроме того, вырос спрос на белорусскую косметику. Активнее всего россияне покупали белорусские корректоры и тональные кремы. Кремы от белорусских производителей прибавили 51%, тушь — 28%, гели для бровей — 16%, помады — 15%. Категория "Красота" с января по сентябрь 2026 года в целом выросла на 29%, следует из сообщения компании.