https://1prime.ru/20261110/spros-875091372.html

Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза

Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза - 10.11.2026, ПРАЙМ

Спрос россиян на белорусские товары для детей вырос более чем в четыре раза

Спрос среди россиян на белорусские товары для малышей, в том числе на пеленки, подгузники, вырос за девять месяцев 2026 года более, чем в четыре раза по... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T23:58+0300

2026-11-10T23:58+0300

2026-11-10T23:58+0300

бизнес

россия

wildberries

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875091372.jpg?1794344280

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Спрос среди россиян на белорусские товары для малышей, в том числе на пеленки, подгузники, вырос за девять месяцев 2026 года более, чем в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в Wildberries. "В лидерах продаж оказались ассортимент для самых маленьких, продукты питания и товары для декора интерьера... Категория "Товары для малышей" выросла на 323%, при этом заметнее всего прибавили пеленки (+619%), детские подгузники (+209%) и конверты для пеленания (+173%)" - говорится в сообщении Wildberries о продажах белорусских товарах на маркетплейсе. По данным компании, в категории "Мягкая мебель" тоже заметен прирост, например, заказы кресел-кроватей выросли более, чем в 6 тысяч раз. Россияне также полюбили белорусскую керамику, текстиль и спальные принадлежности. Кроме того, вырос спрос на белорусскую косметику. Активнее всего россияне покупали белорусские корректоры и тональные кремы. Кремы от белорусских производителей прибавили 51%, тушь — 28%, гели для бровей — 16%, помады — 15%. Категория "Красота" с января по сентябрь 2026 года в целом выросла на 29%, следует из сообщения компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, wildberries