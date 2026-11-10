https://1prime.ru/20261110/sputnik-875079162.html
С космодрома "Восточный" запустят два частных спутника
С космодрома "Восточный" запустят два частных спутника - 10.11.2026, ПРАЙМ
С космодрома "Восточный" запустят два частных спутника
Впервые в России при господдержке запустят два частных спутника с космодрома "Восточный" в 2026 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:37+0300
2026-11-10T16:37+0300
2026-11-10T16:37+0300
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875079162.jpg?1794317859
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Впервые в России при господдержке запустят два частных спутника с космодрома "Восточный" в 2026 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России".
"В этом году с космодрома "Восточный" впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника", - сообщил председатель правительства РФ.
Он подчеркнул, что кабмин будет расширять такую практику, в том числе внедрять новые меры для обеспечения равных условий для отраслевых игроков. Кроме того, правительство продолжит уделять особое внимание построению полноценной рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования земли.
Мишустин отметил, что на текущий момент снимки с высоким разрешением доступны практически для всех организаций и ведомств на коммерческой основе. Это открывает большие возможности для крупных инвестиций в космическую сферу, добавил премьер-министр.
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россия, михаил мишустин
С космодрома "Восточный" запустят два частных спутника
Мишустин: впервые в России запустят два частных спутника с космодрома "Восточный"
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Впервые в России при господдержке запустят два частных спутника с космодрома "Восточный" в 2026 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России".
"В этом году с космодрома "Восточный" впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника", - сообщил председатель правительства РФ.
Он подчеркнул, что кабмин будет расширять такую практику, в том числе внедрять новые меры для обеспечения равных условий для отраслевых игроков. Кроме того, правительство продолжит уделять особое внимание построению полноценной рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования земли.
Мишустин отметил, что на текущий момент снимки с высоким разрешением доступны практически для всех организаций и ведомств на коммерческой основе. Это открывает большие возможности для крупных инвестиций в космическую сферу, добавил премьер-министр.