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Средняя розничная стоимость бензина в США опустилась ниже 4 долларов

Средняя розничная стоимость бензина в США опустилась ниже 4 долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Средняя розничная стоимость бензина в США опустилась ниже 4 долларов

Средняя розничная стоимость бензина в США впервые за четыре месяца опустилась ниже четырех долларов до 3,98 доллара за галлон (около 3,8 литра), или примерно... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:13+0300

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2026-11-10T15:13+0300

мировая экономика

сша

иран

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная стоимость бензина в США впервые за четыре месяца опустилась ниже четырех долларов до 3,98 доллара за галлон (около 3,8 литра), или примерно 1,04 доллара за литр (около 87 рублей), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA). Последний раз такой уровень цен был в июле. Однако разброс цен остается значительным. В Калифорнии галлон бензина, аналогичного российскому Аи-92, стоит 5,71 доллара, а в Техасе – 3,45 доллара. В свою очередь средняя стоимость дизельного топлива в стране составила 6,16 доллара за галлон (около 134 рублей за литр). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

сша

иран

калифорния

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мировая экономика, сша, иран, калифорния