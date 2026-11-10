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Страховщики начали предлагать страхование киберрисков для электромобилей

Страховщики начали предлагать страхование киберрисков для электромобилей - 10.11.2026, ПРАЙМ

Страховщики начали предлагать страхование киберрисков для электромобилей

Страховщики в России начали предлагать страхование киберрисков для владельцев электромобилей, рассказал журналистам директор по продуктовой аналитике... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:22+0300

2026-11-10T15:22+0300

2026-11-10T15:24+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Страховщики в России начали предлагать страхование киберрисков для владельцев электромобилей, рассказал журналистам директор по продуктовой аналитике добровольного моторного страхования "Росгосстраха" Артем Мартьянов. Он отметил, что современные автомобили - это по сути "компьютеры на колесах", которые также подвержены хакерским атакам. "У большинства современных автомобилей есть мобильные приложения, личные кабинеты, через которые можно минимум завести автомобиль, а как максимум – даже удаленно управлять", – объяснил Мартьянов. Соответственно, по его словам, злоумышленники активно ищут и в отельных случаях уже находят уязвимости для атак. Эксперт напомнил об известных случаях с хакерскими атаками на электромобили Lixiang, когда злоумышленники перехватывали цифровые аккаунты владельцев, через которые в фирменном приложении можно управлять замками, запускать двигатель, настраивать климат-контроль и другие функции. После перехвата владелец терял контроль над машиной, а мошенники требовали денег за возврат доступа. "В будущем таких рисков будет много, и мы уже начинаем эту историю изучать. Мы достаточно комплексно подошли к вопросу и, в принципе, наш полис должен покрыть большинство случаев каких-то киберугроз", - заявил Мартьянов. Он признал, что электромобили пока занимают небольшую долю в портфеле страховщика, но она стремительно растет: с начала текущего года она увеличилась в 4,5 раза. Но стандартные полисы каско не покрывают специфических рисков, которые свойственны этому сегменту. Поэтому страховщики создают для них особые продукты, покрывающие, в частности, риски самовозгорания батареи, киберриски, а также включающие услугу по эвакуации автомобиля до ближайшей зарядной станции, если автомобиль разрядился. "Мне кажется, что если сейчас диагностикой страхового события с автомобилем занимается, прежде всего, механик, то лет через 5-10, скорее всего, этим будет уже заниматься программист. Мы будем обращаться в IT-поддержку, чтобы ребята удаленно через компьютер проверили, что с нашим "компьютером на колесах". И под это надо адаптироваться и страховщикам, и всему рынку", - заключил Мартьянов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, финансы, росгосстрах