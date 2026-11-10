https://1prime.ru/20261110/stroitelstvo-875065257.html

В hh.ru рассказали, кто больше всех ищет работу в стройотрасли в России

В hh.ru рассказали, кто больше всех ищет работу в стройотрасли в России - 10.11.2026, ПРАЙМ

В hh.ru рассказали, кто больше всех ищет работу в стройотрасли в России

Больше всех работу в строительной отрасли в России в 2026 году ищут директора по строительству: на одну вакансию приходится 45 резюме таких специалистов,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:13+0300

2026-11-10T12:13+0300

2026-11-10T12:13+0300

бизнес

недвижимость

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КАЗАНЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Больше всех работу в строительной отрасли в России в 2026 году ищут директора по строительству: на одну вакансию приходится 45 резюме таких специалистов, рассказал GR-директор сервиса hh.ru Дмитрий Маркелов на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани. "Мы выявили активные резюме на нашей платформе. Это резюме, которые соискатели обновляют, ищут работу, откликаются. То есть по сути вот эти профроли - директор по строительству, проектированию, руководитель службы заказчика, главный инженер проекта - самые активные у нас на платформе по состоянию на сентябрь-октябрь 2026 года", - отметил он. По данным сервиса hh.ru, в России на указанный период большего всего резюме на одну вакансию подают директора по строительству - 45,4 резюме. Следом идут директора по проектированию (40,7 резюме), руководители службы заказчика (37 резюме), главные инженеры проекта (23,8 резюме).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, россия