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В hh.ru рассказали, кто больше всех ищет работу в стройотрасли в России - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В hh.ru рассказали, кто больше всех ищет работу в стройотрасли в России
В hh.ru рассказали, кто больше всех ищет работу в стройотрасли в России - 10.11.2026, ПРАЙМ
В hh.ru рассказали, кто больше всех ищет работу в стройотрасли в России
Больше всех работу в строительной отрасли в России в 2026 году ищут директора по строительству: на одну вакансию приходится 45 резюме таких специалистов,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:13+0300
2026-11-10T12:13+0300
бизнес
недвижимость
россия
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КАЗАНЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Больше всех работу в строительной отрасли в России в 2026 году ищут директора по строительству: на одну вакансию приходится 45 резюме таких специалистов, рассказал GR-директор сервиса hh.ru Дмитрий Маркелов на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани. "Мы выявили активные резюме на нашей платформе. Это резюме, которые соискатели обновляют, ищут работу, откликаются. То есть по сути вот эти профроли - директор по строительству, проектированию, руководитель службы заказчика, главный инженер проекта - самые активные у нас на платформе по состоянию на сентябрь-октябрь 2026 года", - отметил он. По данным сервиса hh.ru, в России на указанный период большего всего резюме на одну вакансию подают директора по строительству - 45,4 резюме. Следом идут директора по проектированию (40,7 резюме), руководители службы заказчика (37 резюме), главные инженеры проекта (23,8 резюме).
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4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, недвижимость, россия
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ
12:13 10.11.2026
 
В hh.ru рассказали, кто больше всех ищет работу в стройотрасли в России

hh.ru: больше всех работу в стройотрасли в России ищут директора по строительству

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КАЗАНЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Больше всех работу в строительной отрасли в России в 2026 году ищут директора по строительству: на одну вакансию приходится 45 резюме таких специалистов, рассказал GR-директор сервиса hh.ru Дмитрий Маркелов на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани.
"Мы выявили активные резюме на нашей платформе. Это резюме, которые соискатели обновляют, ищут работу, откликаются. То есть по сути вот эти профроли - директор по строительству, проектированию, руководитель службы заказчика, главный инженер проекта - самые активные у нас на платформе по состоянию на сентябрь-октябрь 2026 года", - отметил он.
По данным сервиса hh.ru, в России на указанный период большего всего резюме на одну вакансию подают директора по строительству - 45,4 резюме. Следом идут директора по проектированию (40,7 резюме), руководители службы заказчика (37 резюме), главные инженеры проекта (23,8 резюме).
 
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