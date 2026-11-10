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Суд продлил арест главы "Евротранса" Мартышова

Суд продлил арест главы "Евротранса" Мартышова - 10.11.2026, ПРАЙМ

Суд продлил арест главы "Евротранса" Мартышова

Суд в Москве продлил до 6 февраля 2027 года арест председателя совета директоров и основного владельца акций "Евротранса" Игоря Мартышова, обвиняемого в хищении | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T05:10+0300

2026-11-10T05:10+0300

2026-11-10T05:10+0300

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московская область

евротранс

мвд

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве продлил до 6 февраля 2027 года арест председателя совета директоров и основного владельца акций "Евротранса" Игоря Мартышова, обвиняемого в хищении бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться на АЗС "Трасса", сообщил РИА Новости участник процесса. Главному акционеру ПАО "Евротранс" Мартышову вменяют хищение бензина, которым сотрудники подмосковного МВД должны были заправляться по топливным картам на принадлежащих компании АЗС "Трасса". Мещанский суд Москвы в сентябре арестовал его по обвинению в присвоении или растрате, совершенными организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В воскресенье стало известно, что деятельность автозаправочных станций "Трасса" приостановлена. "Следователь просил продлить меру пресечения на четыре месяца, но суд оставил Мартышова в СИЗО до 6 февраля", - сказала собеседник агентства. Как следует из материалов, оглашенных ранее на заседании, Савеловский суд Москвы арестовал 70 миллионов принадлежащих Мартышову акций "Евротранса", что составляет 44% от доли в уставном капитале топливного оператора. По данным юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, "Евротранс" владеет 96% ООО "Трасса ГСМ". Арбитражный суд Московской 12 ноября проведет проверку обоснованности заявления о признании "Евротранса" банкротом. По делу о хищении топлива у МВД также арестованы бывший замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, экс-начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства полковника Алексей Суяров и его подчиненная подполковник внутренней службы Анна Левина.

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