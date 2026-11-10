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В Гамбурге началось шестое заседание по делу о подрыве "Северных потоков"

В Гамбурге началось шестое заседание по делу о подрыве "Северных потоков" - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Гамбурге началось шестое заседание по делу о подрыве "Северных потоков"

Высший земельный суд Гамбурга начал шестое по счету заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", на нем будут заслушаны показания водолаза-минера... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:02+0300

2026-11-10T12:02+0300

2026-11-10T12:02+0300

газ

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германия

балтийское море

северный поток - 2

северные потоки

россия

суд

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ГАМБУРГ, 10 ноя - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга начал шестое по счету заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", на нем будут заслушаны показания водолаза-минера бундесвера, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Перед началом заседания в суд под охраной доставили подсудимого Кузнецова. После того, как в зал вошла коллегия из шести судей и все присутствующие поднялись с мест, заседание объявили открытым. Во вторник инстанция продолжит заслушивать показания свидетелей и экспертов. На заседании в качестве свидетеля выступит водолаз-минер бундесвера, который ответит на вопросы о предполагаемом участии водолазов в закладке взрывных устройств на трубах газопроводов в Балтийском море на глубине около 80 метров с борта парусной яхты "Андромеда". В понедельник суд допросил эксперта-взрывотехника федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA). Он подтвердил военное назначение взрывчатки на основе гексогена и октогена, следы которой выявили на месте подрыва газопроводов и на яхте "Андромеда", предположительно, задействованной в диверсии. Кроме того, свидетель допустил, что заряды могли собирать в водолазных баллонах. Слушания проходят в условиях повышенных мер безопасности. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

украина

германия

балтийское море

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газ, украина, германия, балтийское море, северный поток - 2, северные потоки, россия, суд