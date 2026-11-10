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Суд отклонил жалобу бизнес-партнера Черняка на взыскание убытков - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Суд отклонил жалобу бизнес-партнера Черняка на взыскание убытков
Суд отклонил жалобу бизнес-партнера Черняка на взыскание убытков - 10.11.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобу бизнес-партнера Черняка на взыскание убытков
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Александра Беспалова, бизнес-партнера заочно осужденного украинского бизнесмена Евгения Черняка, | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:22+0300
2026-11-10T16:22+0300
бизнес
россия
москва
вологодская область
московская область
всу
росимущество
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Александра Беспалова, бизнес-партнера заочно осужденного украинского бизнесмена Евгения Черняка, на взыскание с них и кипрской компании GSH Trademarks Limited солидарно около 146 миллионов рублей убытков по иску российского дистрибьютора алкоголя "Стандарт качества". Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд во вторник оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, в августе полностью удовлетворившего иск. При этом апелляционная инстанция отменила решение арбитражного суда Москвы, который в марте в иске отказал. Черняк был владельцем международного алкогольного холдинга Global Spirits, который производил водку под брендами "Хортица", "Мороша" и "Первак". Бизнесмен был включен в РФ в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. В июне 2023 года в России против него возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, Черняк был объявлен в розыск. По версии следствия, его сообщник Беспалов помогал поддерживать работу предприятий холдинга в России и перечислял средства на счета офшорных компаний, откуда они шли на финансирование ВСУ. В июне 2024 года арбитражный суд Курской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% ряда компаний, входивших в Global Spirits. Помимо "Стандарта качества", под национализацию подпали производители алкоголя "Русский Север" (Вологодская область) и "Родник и К" (Московская область), а также "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин". После этого единственным владельцем ООО "Стандарт качества" стало Росимущество. Истец в своем обращении в арбитражный суд Москвы ссылался на решение Ленинского районного суда Курска, в 2024 году признавшего Черняка, Беспалова и еще двоих физлиц экстремистским объединением. В материалах того дела говорилось, что около 146 миллионов рублей было выведено ими из "Стандарта качества" в пользу GSH Trademarks Limited. Истец просил взыскать убытки в этом размере со своих бывших бенефициаров и кипрской компании. Прокуратура Москвы в мае сообщила, что столичный суд заочно приговорил Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.
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192
40
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40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, россия, москва, вологодская область, московская область, всу, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Вологодская область, Московская область, ВСУ, Росимущество
16:22 10.11.2026
 
Суд отклонил жалобу бизнес-партнера Черняка на взыскание убытков

Суд отклонил жалобу бизнес-партнера заочно осужденного украинского бизнесмена Черняка

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Александра Беспалова, бизнес-партнера заочно осужденного украинского бизнесмена Евгения Черняка, на взыскание с них и кипрской компании GSH Trademarks Limited солидарно около 146 миллионов рублей убытков по иску российского дистрибьютора алкоголя "Стандарт качества".
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд во вторник оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, в августе полностью удовлетворившего иск. При этом апелляционная инстанция отменила решение арбитражного суда Москвы, который в марте в иске отказал.
Черняк был владельцем международного алкогольного холдинга Global Spirits, который производил водку под брендами "Хортица", "Мороша" и "Первак". Бизнесмен был включен в РФ в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. В июне 2023 года в России против него возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, Черняк был объявлен в розыск.
По версии следствия, его сообщник Беспалов помогал поддерживать работу предприятий холдинга в России и перечислял средства на счета офшорных компаний, откуда они шли на финансирование ВСУ.
В июне 2024 года арбитражный суд Курской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% ряда компаний, входивших в Global Spirits.
Помимо "Стандарта качества", под национализацию подпали производители алкоголя "Русский Север" (Вологодская область) и "Родник и К" (Московская область), а также "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин". После этого единственным владельцем ООО "Стандарт качества" стало Росимущество.
Истец в своем обращении в арбитражный суд Москвы ссылался на решение Ленинского районного суда Курска, в 2024 году признавшего Черняка, Беспалова и еще двоих физлиц экстремистским объединением.
В материалах того дела говорилось, что около 146 миллионов рублей было выведено ими из "Стандарта качества" в пользу GSH Trademarks Limited. Истец просил взыскать убытки в этом размере со своих бывших бенефициаров и кипрской компании.
Прокуратура Москвы в мае сообщила, что столичный суд заочно приговорил Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАВологодская областьМосковская областьВСУРосимущество
 
 
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