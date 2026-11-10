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СЗКО в октябре выкупили 45,5% ОФЗ на аукционах Минфина России

СЗКО в октябре выкупили 45,5% ОФЗ на аукционах Минфина России - 10.11.2026, ПРАЙМ

СЗКО в октябре выкупили 45,5% ОФЗ на аукционах Минфина России

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в октябре выкупили 45,5% облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина России, говорится в "Обзоре... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T19:17+0300

2026-11-10T19:17+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в октябре выкупили 45,5% облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина России, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ. "Основной спрос на аукционах ОФЗ в октябре предъявили СЗКО и прочие банки (выкупили 45,5 и 24,4% размещений соответственно). НФО в рамках доверительного управления и за счет собственных средств выкупили 14,2 и 9,3% соответственно", - говорится в документе. Объем рублевых заимствований на аукционах в октябре уменьшился: выручка Минфина России от размещений ОФЗ с постоянным купонным доходом составила 493 миллиарда рублей (в сентябре - 1,255 триллиона рублей, в том числе 939 миллиардов рублей за счет размещения ОФЗ с переменным купонным доходом). За месяц было размещено 20,1% от квартального плана заимствований (2,45 триллиона рублей). С учетом увеличения годового плана привлечения средств на 2026 год (до 6,6 триллиона рублей) для его выполнения Минфину России потребуется разместить ОФЗ еще на 2 триллиона рублей до конца года (218 миллиардов рублей в среднем на каждом аукционе). Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в будние дни увеличился c 52 миллиардов рублей в сентябре до 64,4 миллиарда рублей в октябре (в среднем за предыдущие 12 месяцев - 50,1 миллиарда рублей). Отношение месячного объема торгов к объему ОФЗ в обращении тоже выросло (с 3,4 до 4,1% в месячном выражении), превысив среднее значение за предыдущие 12 месяцев (3,3%). Крупнейшими нетто-продавцами на вторичном рынке остались системно значимые банки. Однако объем их продаж снизился с 160 миллиардов рублей в сентябре до 140 миллиардов рублей в октябре (в среднем за предыдущие 12 месяцев - 123 миллиарда рублей). Также существенные нетто-продажи на вторичном рынке совершили некредитные финансовые организации за счет собственных средств (57,1 миллиарда рублей) - в прошлом месяце они осуществляли покупки на 90,2 миллиарда рублей. Основной спрос на государственные бумаги на вторичном рынке предъявили прочие банки и некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления (купили на 106 и 78,4 миллиарда рублей соответственно). Интерес физических лиц к ОФЗ остался на уровне предыдущего месяца: в октябре чистые покупки составили 31 миллиард рублей (в сентябре - 28,4 миллиарда рублей).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, минфин, нфо