https://1prime.ru/20261110/t-tehnologija-875059378.html
Совет директоров "Т-технологий" рекомендовал дивиденды в 4,8 рубля на акцию
Совет директоров "Т-технологий" рекомендовал дивиденды в 4,8 рубля на акцию - 10.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Т-технологий" рекомендовал дивиденды в 4,8 рубля на акцию
Совет директоров "Т-технологий" рекомендовал выплатить дивиденды за прошедший квартал в размере 4,8 рубля на акцию, сообщает компания. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:39+0300
2026-11-10T10:39+0300
2026-11-10T10:45+0300
рынок
акции
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-технологий" рекомендовал выплатить дивиденды за прошедший квартал в размере 4,8 рубля на акцию, сообщает компания. "Регулярные квартальные дивиденды: совет директоров рекомендовал выплатить 4,8 рубля на акцию по результатам третьего квартала 2026 года", - говорится в сообщении. Также в компании отметили, что продолжается реализация программы, предусматривающей выкуп акций общим объемом до 5% капитала (эквивалентно - до 10% free float). "Рекомендованные советом директоров дивиденды по итогам третьего квартала 2026 года в размере 4,8 рубля на акцию подтверждают наш последовательный подход к ежеквартальному росту выплат акционерам… Мы намерены продолжить формирование резерва акций за счет выкупа бумаг с рынка после окончания текущего года", - приводятся в сообщении слова представителя совета директоров Алексея Малиновского.
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рынок, акции
Совет директоров "Т-технологий" рекомендовал дивиденды в 4,8 рубля на акцию
Совет директоров "Т-технологий" рекомендовал дивиденды за III квартал в 4,8 рубля на акцию
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-технологий" рекомендовал выплатить дивиденды за прошедший квартал в размере 4,8 рубля на акцию, сообщает компания.
"Регулярные квартальные дивиденды: совет директоров рекомендовал выплатить 4,8 рубля на акцию по результатам третьего квартала 2026 года", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что продолжается реализация программы, предусматривающей выкуп акций общим объемом до 5% капитала (эквивалентно - до 10% free float).
"Рекомендованные советом директоров дивиденды по итогам третьего квартала 2026 года в размере 4,8 рубля на акцию подтверждают наш последовательный подход к ежеквартальному росту выплат акционерам… Мы намерены продолжить формирование резерва акций за счет выкупа бумаг с рынка после окончания текущего года", - приводятся в сообщении слова представителя совета директоров Алексея Малиновского.