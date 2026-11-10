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Vertaxi планирует к 2030 году начать пассажирские перевозки на аэротакси

Vertaxi планирует к 2030 году начать пассажирские перевозки на аэротакси - 10.11.2026, ПРАЙМ

Vertaxi планирует к 2030 году начать пассажирские перевозки на аэротакси

Китайская компания Vertaxi рассчитывает примерно к 2030 году начать пассажирские перевозки на электрических летательных аппаратах вертикального взлета и посадки | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:03+0300

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ШАНХАЙ, 10 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Китайская компания Vertaxi рассчитывает примерно к 2030 году начать пассажирские перевозки на электрических летательных аппаратах вертикального взлета и посадки (eVTOL) по фиксированным маршрутам, рассказала РИА Новости менеджер по зарубежному маркетингу компании Vertaxi Aviation Technology Чэнь Синьи. Компания представила на Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) пассажирский летательный аппарат Matrix1, оснащенный четырьмя тянущими винтами, направленными вперед, и 16 вертикальными подъемными винтами. Максимальная взлетная масса M1 составляет 2,5 тонны, он способен перевозить до пяти пассажиров и имеет максимальную полезную нагрузку 700 килограммов. Полностью электрическая силовая установка обеспечивает дальность полета до 250 километров и крейсерскую скорость 200 километров в час. "Разработка этого летательного аппарата началась в 2021 году, первый полет мы совершили в октябре 2023 года, и уже в январе 2024 года подали заявку в Управление гражданской авиации Китая (CAAC) на получение сертификата типа. Сейчас мы в первую очередь проходим сертификацию для грузовых перевозок, а затем займемся получением сертификата для пассажирских перевозок", - рассказала Чэнь Синьи на полях CIIE. Она отметила, что компания рассчитывает "получить сертификат для грузоперевозок к 2027 году, и к 2028 или 2029 году - сертификат для пассажирских перевозок. "К 2030 году мы планируем начать регулярные пассажирские перевозки по фиксированным воздушным маршрутам", - указала она. Вместе с тем Чэнь Синьи отметила, что аппарат поддерживает автономный режим полета, поэтому пилот для управления им не требуется. "Это позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы на использование воздушных судов такого типа. Мы считаем, что в будущем подобные аппараты станут важным средством городского транспорта и изменят привычные способы передвижения людей и организации их работы", - отметила собеседница агентства. По замыслу разработчиков, M1 будет использоваться преимущественно в воздушном пространстве на высотах от 300 до 3 тысяч метров, выделенном для пассажирских аппаратов eVTOL. Компания надеется постепенно сформировать трехмерную транспортную сеть, которая будет охватывать городские поездки, междугороднее сообщение и удобное транспортное сообщение с островами. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

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