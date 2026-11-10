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Загадка у берегов США: танкер с российским дизелем сменил курс - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Загадка у берегов США: танкер с российским дизелем сменил курс
Загадка у берегов США: танкер с российским дизелем сменил курс - 10.11.2026, ПРАЙМ
Загадка у берегов США: танкер с российским дизелем сменил курс
Танкер Agioi Fanendes, перевозивший около 40 тыс. метрических тонн ультранизкосернистого дизельного топлива (почти 300 тыс. баррелей), развернулся примерно в... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:34+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Танкер Agioi Fanendes, перевозивший около 40 тыс. метрических тонн ультранизкосернистого дизельного топлива (почти 300 тыс. баррелей), развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на портовый отчет и данные отслеживания судов, с понедельника танкер движется зигзагообразно, что усиливает неопределенность вокруг поставок российского топлива на североамериканский рынок.Судно вышло из российского балтийского порта Приморск в конце октября, после чего сигнализировало о направлении в Нью-Йорк, а затем сменило пункт назначения на "для получения приказов". Менеджер судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd. сообщил в электронном письме, что танкер "выполняет заказы, так как порт разгрузки пока не подтвержден", повторив предыдущий ответ о движении судна.Трейдеры внимательно следят за перемещением российского дизеля после того, как в прошлом месяце президент Владимир Путин согласился поставлять топливо на рынки США и мировые рынки в рамках сделки с президентом Дональдом Трампом. Демократы критиковали договоренность, утверждая, что она поможет Кремлю финансировать войну в Украине. По данным отслеживания, пока ни один российский дизельный груз в Америку не поступил.Россия заявляла в прошлом месяце, что загрузила четыре танкера с дизелем для отправки в США по соглашению Путина и Трампа. Сделка была направлена на снижение цен на топливо перед промежуточными выборами в США, хотя демократы считали ее слишком ограниченной для этого. Есть и сомнения, сможет ли Россия экспортировать обещанные объемы на фоне возобновления атак на украинские нефтеперерабатывающие заводы.С начала ноября, по подсчетам Bloomberg, основанным на заявлениях источников, атакам подверглись шесть российских НПЗ. Это соответствует общей проектной мощности около 1,7 миллиона баррелей в день. В конце октября вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия планирует экспортировать более 2 миллиона тонн дизельного топлива на мировые рынки в ноябре, но отмечал, что украинские атаки могут сократить доступные объемы.
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мировая экономика, нью-йорк, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, александр новак, bloomberg, нпз
Мировая экономика, Нью-Йорк, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Новак, Bloomberg, НПЗ
18:34 10.11.2026 (обновлено: 18:35 10.11.2026)
 
Загадка у берегов США: танкер с российским дизелем сменил курс

Agioi Fanendes с почти 300 тыс. баррелей топлива так и не разгрузился в порту США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Гранд Анива"
Танкер-газовоз Гранд Анива - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Танкер Agioi Fanendes, перевозивший около 40 тыс. метрических тонн ультранизкосернистого дизельного топлива (почти 300 тыс. баррелей), развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на портовый отчет и данные отслеживания судов, с понедельника танкер движется зигзагообразно, что усиливает неопределенность вокруг поставок российского топлива на североамериканский рынок.
Судно вышло из российского балтийского порта Приморск в конце октября, после чего сигнализировало о направлении в Нью-Йорк, а затем сменило пункт назначения на "для получения приказов". Менеджер судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd. сообщил в электронном письме, что танкер "выполняет заказы, так как порт разгрузки пока не подтвержден", повторив предыдущий ответ о движении судна.
Трейдеры внимательно следят за перемещением российского дизеля после того, как в прошлом месяце президент Владимир Путин согласился поставлять топливо на рынки США и мировые рынки в рамках сделки с президентом Дональдом Трампом. Демократы критиковали договоренность, утверждая, что она поможет Кремлю финансировать войну в Украине. По данным отслеживания, пока ни один российский дизельный груз в Америку не поступил.
Россия заявляла в прошлом месяце, что загрузила четыре танкера с дизелем для отправки в США по соглашению Путина и Трампа. Сделка была направлена на снижение цен на топливо перед промежуточными выборами в США, хотя демократы считали ее слишком ограниченной для этого. Есть и сомнения, сможет ли Россия экспортировать обещанные объемы на фоне возобновления атак на украинские нефтеперерабатывающие заводы.
С начала ноября, по подсчетам Bloomberg, основанным на заявлениях источников, атакам подверглись шесть российских НПЗ. Это соответствует общей проектной мощности около 1,7 миллиона баррелей в день. В конце октября вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия планирует экспортировать более 2 миллиона тонн дизельного топлива на мировые рынки в ноябре, но отмечал, что украинские атаки могут сократить доступные объемы.
 
Мировая экономикаНью-ЙоркСШАУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампАлександр НовакBloombergНПЗ
 
 
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