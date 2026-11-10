Загадка у берегов США: танкер с российским дизелем сменил курс
Agioi Fanendes с почти 300 тыс. баррелей топлива так и не разгрузился в порту США
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Танкер Agioi Fanendes, перевозивший около 40 тыс. метрических тонн ультранизкосернистого дизельного топлива (почти 300 тыс. баррелей), развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на портовый отчет и данные отслеживания судов, с понедельника танкер движется зигзагообразно, что усиливает неопределенность вокруг поставок российского топлива на североамериканский рынок.
Судно вышло из российского балтийского порта Приморск в конце октября, после чего сигнализировало о направлении в Нью-Йорк, а затем сменило пункт назначения на "для получения приказов". Менеджер судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd. сообщил в электронном письме, что танкер "выполняет заказы, так как порт разгрузки пока не подтвержден", повторив предыдущий ответ о движении судна.
Трейдеры внимательно следят за перемещением российского дизеля после того, как в прошлом месяце президент Владимир Путин согласился поставлять топливо на рынки США и мировые рынки в рамках сделки с президентом Дональдом Трампом. Демократы критиковали договоренность, утверждая, что она поможет Кремлю финансировать войну в Украине. По данным отслеживания, пока ни один российский дизельный груз в Америку не поступил.
Россия заявляла в прошлом месяце, что загрузила четыре танкера с дизелем для отправки в США по соглашению Путина и Трампа. Сделка была направлена на снижение цен на топливо перед промежуточными выборами в США, хотя демократы считали ее слишком ограниченной для этого. Есть и сомнения, сможет ли Россия экспортировать обещанные объемы на фоне возобновления атак на украинские нефтеперерабатывающие заводы.
С начала ноября, по подсчетам Bloomberg, основанным на заявлениях источников, атакам подверглись шесть российских НПЗ. Это соответствует общей проектной мощности около 1,7 миллиона баррелей в день. В конце октября вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия планирует экспортировать более 2 миллиона тонн дизельного топлива на мировые рынки в ноябре, но отмечал, что украинские атаки могут сократить доступные объемы.