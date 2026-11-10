https://1prime.ru/20261110/telegram-875065439.html

Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующую российскую армию контент, передает корреспондент... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:25+0300

2026-11-10T12:25+0300

2026-11-10T12:25+0300

технологии

общество

россия

telegram

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875065439.jpg?1794302705

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующую российскую армию контент, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", — огласила судья решение. Протокол был составлен, потому что мессенджер отказался удалять информацию, направленную на дискредитацию военнослужащих РФ. Судья сегодня рассмотрит протоколы, составленные в отношении фонда Wikimedia, которому принадлежит "Википедия", компаний Google и Apple.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, telegram