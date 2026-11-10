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Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующую российскую армию контент, передает корреспондент... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:25+0300
2026-11-10T12:25+0300
технологии
общество
россия
telegram
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующую российскую армию контент, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", — огласила судья решение. Протокол был составлен, потому что мессенджер отказался удалять информацию, направленную на дискредитацию военнослужащих РФ. Судья сегодня рассмотрит протоколы, составленные в отношении фонда Wikimedia, которому принадлежит "Википедия", компаний Google и Apple.
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4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, общество , россия, telegram
Технологии, Общество , РОССИЯ, Telegram
12:25 10.11.2026
 
Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить контент

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующую российскую армию контент, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", — огласила судья решение.
Протокол был составлен, потому что мессенджер отказался удалять информацию, направленную на дискредитацию военнослужащих РФ.
Судья сегодня рассмотрит протоколы, составленные в отношении фонда Wikimedia, которому принадлежит "Википедия", компаний Google и Apple.
 
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