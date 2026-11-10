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Расчетный курс доллара поднялся выше 83 рублей

Расчетный курс доллара поднялся выше 83 рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ

Расчетный курс доллара поднялся выше 83 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 83 рублей впервые с 19 октября, следует из данных торгов. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:52+0300

2026-11-10T17:52+0300

2026-11-10T17:52+0300

рынок

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 83 рублей впервые с 19 октября, следует из данных торгов. К 17.49 мск курс доллара рос на 48 копеек относительно предыдущего закрытия - до 82,92 рубля, а минутами ранее максимально поднимался до 83,01 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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рынок