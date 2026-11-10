https://1prime.ru/20261110/tovarooborot-875052933.html

Товарооборот России и Китая за январь-октябрь вырос на 32,1%

Товарооборот России и Китая за январь-октябрь вырос на 32,1% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Китая за январь-октябрь вырос на 32,1%

Товарооборот КНР и РФ по итогам января-октября этого года вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 242,485 миллиарда долларов, это | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T08:36+0300

2026-11-10T08:36+0300

2026-11-10T08:36+0300

россия

мировая экономика

китай

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875052933.jpg?1794288976

ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот КНР и РФ по итогам января-октября этого года вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 242,485 миллиарда долларов, это превышает показатель за весь 2025 год, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления Китая. По данным таможни, КНР за первые десять месяцев этого года ввезла в РФ товаров на 109,26 миллиарда долларов - рост по сравнению с январем-октябрем 2025 года составил 33%. При этом поставки из России в Китайскую Народную Республику выросли на 31,5%, составив 133,225 миллиарда долларов. По сведениям главного таможенного управления, отдельно в октябре товарооборот двух стран составил 27,87 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 15,653 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 11,217 миллиарда долларов, уточнила таможня. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китайской Народной Республики и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов. Ранее торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский заявил РИА Новости, что Россия и Китай в этом году установят новый рекорд по товарообороту, он может достичь 270-280 миллиардов долларов.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай