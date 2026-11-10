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Товарооборот Китая и США по итогам января-октября вырос на 11%

Товарооборот Китая и США по итогам января-октября вырос на 11% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и США по итогам января-октября вырос на 11%

Товарооборот Китая и США по итогам января-октября 2026 года вырос на 11%, составив 522,7 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T08:36+0300

2026-11-10T08:36+0300

2026-11-10T08:36+0300

мировая экономика

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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и США по итогам января-октября 2026 года вырос на 11%, составив 522,7 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления республики. По данным таможни, Китай ввез в США товаров на 394,603 миллиарда долларов, рост показателя по сравнению с январем-октябрем 2025 года составил 12,1%. Поставки из США в Китай выросли на 7,8%, составив 128,095 миллиарда долларов. В октябре товарооборот двух стран составил 60,12 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 13,706 миллиарда долларов, Китай в Штаты - на 46,414 миллиарда, уточнило главное таможенное управление. По данным ведомства, товарооборот Китая и CША по итогам 2025 года снизился на 18,7% в годовом выражении, составив 559,747 миллиарда долларов.

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мировая экономика, китай, сша