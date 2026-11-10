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Трамп заявил, что Иран хотел бы заключить сделку с США

Трамп заявил, что Иран хотел бы заключить сделку с США - 10.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Иран хотел бы заключить сделку с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хотел бы заключить сделку с Вашингтоном. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:25+0300

2026-11-10T09:25+0300

2026-11-10T09:25+0300

сша

иран

дональд трамп

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хотел бы заключить сделку с Вашингтоном. "Я могу вам сказать, что Иран хотел бы заключить сделку. Мы узнаем, случится это или нет", - заявил Трамп в интервью телеканалу C-SPAN. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным.

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сша, иран, дональд трамп