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Трамп заявил, что Иран хотел бы заключить сделку с США
Трамп заявил, что Иран хотел бы заключить сделку с США - 10.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Иран хотел бы заключить сделку с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хотел бы заключить сделку с Вашингтоном. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:25+0300
2026-11-10T09:25+0300
2026-11-10T09:25+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хотел бы заключить сделку с Вашингтоном. "Я могу вам сказать, что Иран хотел бы заключить сделку. Мы узнаем, случится это или нет", - заявил Трамп в интервью телеканалу C-SPAN. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным.
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сша, иран, дональд трамп
Трамп заявил, что Иран хотел бы заключить сделку с США
Трамп: Иран хотел бы заключить сделку с США
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хотел бы заключить сделку с Вашингтоном.
"Я могу вам сказать, что Иран хотел бы заключить сделку. Мы узнаем, случится это или нет", - заявил Трамп в интервью телеканалу C-SPAN.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным.