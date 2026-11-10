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ЦБ РФ прорабатывает донастройку регулирования займов с лимитом кредитования
ЦБ РФ прорабатывает донастройку регулирования займов с лимитом кредитования - 10.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ РФ прорабатывает донастройку регулирования займов с лимитом кредитования
Банк России прорабатывает донастройку регулирования займов с лимитом кредитования для того, чтобы купировать риски роста закредитованности, но при этом... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:18+0300
2026-11-10T00:18+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает донастройку регулирования займов с лимитом кредитования для того, чтобы купировать риски роста закредитованности, но при этом сохранить удобный для людей продукт, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
"Дело в том, что за период действия кредитной линии финансовое положение человека может измениться. И сумма, которую ему одобрили раньше, может стать слишком большой для текущих доходов. Тогда быстрый доступ клиента к заемным деньгам обернется неконтролируемым ростом долговой нагрузки", - сообщил он в интервью "Российской газете".
"Поэтому сейчас мы прорабатываем варианты донастройки регулирования таких продуктов. Наша задача — купировать риски роста закредитованности, но при этом сохранить удобный для людей продукт", - добавил Кочетков.
По его словам, сам по себе заем с лимитом кредитования — нормальный финансовый продукт, у которого есть понятная ценность для клиента.
"Это очень похоже на банковскую кредитную карту. Заемщик получает возможность при необходимости быстро получить деньги в пределах заранее установленного лимита. Ему не нужно каждый раз подавать новую заявку и заключать договор", - напомнил Кочетков.
Для МФО это снижает часть операционных издержек на повторную выдачу, уточнил он. И в ЦБ видят, как этот сегмент набирает обороты. Во втором квартале 2026 года транши в пределах открытых лимитов уже составили 59% объема выдач россиянам, добавил Кочетков.
"Доля задолженности по таким договорам достигла четверти потребительского портфеля. При этом большинство открытых лимитов приходилось на дорогие продукты, где полная стоимость кредита превышает 250% годовых. И это нас беспокоит", - заключил он.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ РФ прорабатывает донастройку регулирования займов с лимитом кредитования
ЦБ прорабатывает донастройку регулирования займов с лимитом кредитования
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает донастройку регулирования займов с лимитом кредитования для того, чтобы купировать риски роста закредитованности, но при этом сохранить удобный для людей продукт, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
"Дело в том, что за период действия кредитной линии финансовое положение человека может измениться. И сумма, которую ему одобрили раньше, может стать слишком большой для текущих доходов. Тогда быстрый доступ клиента к заемным деньгам обернется неконтролируемым ростом долговой нагрузки", - сообщил он в интервью "Российской газете".
"Поэтому сейчас мы прорабатываем варианты донастройки регулирования таких продуктов. Наша задача — купировать риски роста закредитованности, но при этом сохранить удобный для людей продукт", - добавил Кочетков.
По его словам, сам по себе заем с лимитом кредитования — нормальный финансовый продукт, у которого есть понятная ценность для клиента.
"Это очень похоже на банковскую кредитную карту. Заемщик получает возможность при необходимости быстро получить деньги в пределах заранее установленного лимита. Ему не нужно каждый раз подавать новую заявку и заключать договор", - напомнил Кочетков.
Для МФО это снижает часть операционных издержек на повторную выдачу, уточнил он. И в ЦБ видят, как этот сегмент набирает обороты. Во втором квартале 2026 года транши в пределах открытых лимитов уже составили 59% объема выдач россиянам, добавил Кочетков.
"Доля задолженности по таким договорам достигла четверти потребительского портфеля. При этом большинство открытых лимитов приходилось на дорогие продукты, где полная стоимость кредита превышает 250% годовых. И это нас беспокоит", - заключил он.