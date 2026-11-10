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ЦБ фиксирует уменьшение одобряемых МФО заявок

ЦБ фиксирует уменьшение одобряемых МФО заявок - 10.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ фиксирует уменьшение одобряемых МФО заявок

Банк России фиксирует уменьшение одобряемых микрофинансовыми организациями (МФО) заявок, их доля за год сократилась до 39% с 45%, сообщил директор департамента... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T00:18+0300

2026-11-10T00:18+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Банк России фиксирует уменьшение одобряемых микрофинансовыми организациями (МФО) заявок, их доля за год сократилась до 39% с 45%, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "Мы видим, что оценка заемщиков постепенно становится более консервативной. Сейчас МФО одобряют около 39% заявок - это на 6 процентных пунктов меньше, чем годом ранее", - сказал он в интервью "Российской газете". По его словам, в основном сокращение произошло в сегменте наиболее дорогих займов с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 250% годовых. В первую очередь оно затронуло заемщиков с высокой долговой нагрузкой, добавил Кочетков. "Требования к расчету долговой нагрузки должны стимулировать кредитора развивать риск-культуру и реалистично оценивать способность клиента обслуживать заем. При этом важно сохранить финансовую доступность, чтобы клиент мог получить заем, соразмерный его доходу", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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