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ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 11 по 17 ноября

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 11 по 17 ноября - 10.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 11 по 17 ноября

Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:43+0300

2026-11-10T11:43+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 5 по 10 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало банковскую ликвидность на те же 22 миллиарда. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 1,028 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность банковского сектора на 77 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,509 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 5,6 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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