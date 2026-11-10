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"Центробанк еще подумает": Бакина о возвращении Visa и Mastercard

"Центробанк еще подумает": Бакина о возвращении Visa и Mastercard - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Центробанк еще подумает": Бакина о возвращении Visa и Mastercard

Если Visa и Mastercard захотят вернуться в Россию, то ЦБ еще подумает, на каких условиях это возможно, заявила директор департамента национальной платежной... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T21:09+0300

2026-11-10T21:09+0300

2026-11-10T21:17+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Если Visa и Mastercard захотят вернуться в Россию, то ЦБ еще подумает, на каких условиях это возможно, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. "Мы с ними не разговаривали на эту тему… Они лишились достаточно большого рынка… Не знаю, хотят они, не хотят, но в принципе, мы себя чувствуем достаточно самодостаточно в текущих условиях", - сказала она, отвечая на вопрос, хотят ли международные платежные системы вернуться в РФ в рамках лекции "Лекторий. Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет". "Если и когда дойдем до этой ситуации, мы еще подумаем, что это могут быть за условия, на которых они здесь смогут работать", - отметила Бакина. "Потому что ведь они же полностью ушли с нашего рынка. Они собрали вещи и даже картину со стены сняли. Они не находятся в нашем реестре. То есть они не имеют лицензии на работу в Российской Федерации. Поэтому эту дорогу нужно будет пройти заново", - подытожила глава департамента. Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенные ими до этого времени карты по-прежнему работают в России. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир". Карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу 2027 года, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости в августе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае прошлого года говорил, что для зарубежных компаний, хамски покинувших рынок РФ, будет применяться особый режим.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, анатолий аксаков, дмитрий песков, visa, mastercard, нспк