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Центробанк: НСПК пока не планирует IPO - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Центробанк: НСПК пока не планирует IPO
Центробанк: НСПК пока не планирует IPO - 10.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк: НСПК пока не планирует IPO
НСПК пока не планирует IPO, в текущих условиях ни финансовый рынок, ни Банк России к этому не готовы, заявила директор департамента национальной платежной... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T21:39+0300
2026-11-10T22:01+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
андрей костин
нспк
банк россии
втб
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. НСПК пока не планирует IPO, в текущих условиях ни финансовый рынок, ни Банк России к этому не готовы, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, выступая на лекции "Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет". "Все-таки IPO и допуск частных неквалифицированных инвесторов - это, наверное, уже следующий этап развития финансового рынка, достаточно свободного обращения акций. Ну вот мы в текущей ситуации пока не видим готовности ни своей как акционера, ни, наверное, рынка в текущих условиях. Поэтому я думаю, что IPO - это, наверное, чуть позже и чуть дальше. Поживем - увидим", - сказала она. "Вы знаете, мне кажется, что на данном этапе про IPO не говорили ... Мы обсуждаем вопрос продажи, частичной продажи пакета акций НСПК, и пока это для участников профессионального рынка", - добавила Бакина. В сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в октябре Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК. При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки". В сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк заинтересован в приобретении такого пакета, причем сразу максимальных 5%.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, андрей костин, нспк, банк россии, втб
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Андрей Костин, НСПК, Банк России, ВТБ
21:39 10.11.2026 (обновлено: 22:01 10.11.2026)
 
Центробанк: НСПК пока не планирует IPO

Бакина: НСПК пока не планирует IPO, рынок и Центробанк к этому не готовы

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. НСПК пока не планирует IPO, в текущих условиях ни финансовый рынок, ни Банк России к этому не готовы, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, выступая на лекции "Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет".
"Все-таки IPO и допуск частных неквалифицированных инвесторов - это, наверное, уже следующий этап развития финансового рынка, достаточно свободного обращения акций. Ну вот мы в текущей ситуации пока не видим готовности ни своей как акционера, ни, наверное, рынка в текущих условиях. Поэтому я думаю, что IPO - это, наверное, чуть позже и чуть дальше. Поживем - увидим", - сказала она.
"Вы знаете, мне кажется, что на данном этапе про IPO не говорили ... Мы обсуждаем вопрос продажи, частичной продажи пакета акций НСПК, и пока это для участников профессионального рынка", - добавила Бакина.
В сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в октябре Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК.
При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки".
В сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк заинтересован в приобретении такого пакета, причем сразу максимальных 5%.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаАндрей КостинНСПКБанк РоссииВТБ
 
 
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