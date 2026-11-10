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Центробанк: НСПК пока не планирует IPO

Центробанк: НСПК пока не планирует IPO - 10.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк: НСПК пока не планирует IPO

НСПК пока не планирует IPO, в текущих условиях ни финансовый рынок, ни Банк России к этому не готовы, заявила директор департамента национальной платежной... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T21:39+0300

2026-11-10T21:39+0300

2026-11-10T22:01+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. НСПК пока не планирует IPO, в текущих условиях ни финансовый рынок, ни Банк России к этому не готовы, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, выступая на лекции "Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет". "Все-таки IPO и допуск частных неквалифицированных инвесторов - это, наверное, уже следующий этап развития финансового рынка, достаточно свободного обращения акций. Ну вот мы в текущей ситуации пока не видим готовности ни своей как акционера, ни, наверное, рынка в текущих условиях. Поэтому я думаю, что IPO - это, наверное, чуть позже и чуть дальше. Поживем - увидим", - сказала она. "Вы знаете, мне кажется, что на данном этапе про IPO не говорили ... Мы обсуждаем вопрос продажи, частичной продажи пакета акций НСПК, и пока это для участников профессионального рынка", - добавила Бакина. В сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в октябре Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК. При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций НСПК "в одни руки". В сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк заинтересован в приобретении такого пакета, причем сразу максимальных 5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльвира набиуллина, андрей костин, нспк, банк россии, втб