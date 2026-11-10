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Более 140 банков подключены к платформе цифрового рубля, заявили в ЦБ

Более 140 банков подключены к платформе цифрового рубля, заявили в ЦБ - 10.11.2026, ПРАЙМ

Более 140 банков подключены к платформе цифрового рубля, заявили в ЦБ

Уже 38 российских банков подключены к платформе цифрового рубля, а более 140 банков находятся в процессе подключения, сообщила зампред Банка России Зульфия... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:10+0300

2026-11-10T13:10+0300

2026-11-10T13:10+0300

финансы

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банк россии

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Уже 38 российских банков подключены к платформе цифрового рубля, а более 140 банков находятся в процессе подключения, сообщила зампред Банка России Зульфия Кахруманова, выступая на заседании Совета Федерации. Согласно презентации зампреда ЦБ, "в процессе подключения" находятся более 140 российских банков. "Если немножко поговорить про статистику, то у нас сейчас в платформе уже подключено 38 банков, из которых 21 – это крупнейшие банки на платежном рынке, и еще 17 подключились из состава тех, кто должен был бы это делать позднее, это их добровольное решение. Они хотели попробовать, им интересно предлагать новые инновационные инструменты для своих клиентов", - сказала Кахруманова. Также она добавила, что 295 тысяч физических лиц и около 15 тысяч юрлиц уже открыли свои счета на платформе и больше 250 тысяч операций было проведено на платформе за период с 1 сентября. "Доступны все базовые, важные для людей, возможные типы переводов между гражданами, бизнесом, индивидуальными предпринимателями", - добавила Кахруманова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, банк россии, совет федерации