Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 140 банков подключены к платформе цифрового рубля, заявили в ЦБ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/tsentrobank-875068079.html
Более 140 банков подключены к платформе цифрового рубля, заявили в ЦБ
Более 140 банков подключены к платформе цифрового рубля, заявили в ЦБ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Более 140 банков подключены к платформе цифрового рубля, заявили в ЦБ
Уже 38 российских банков подключены к платформе цифрового рубля, а более 140 банков находятся в процессе подключения, сообщила зампред Банка России Зульфия... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:10+0300
2026-11-10T13:10+0300
финансы
россия
банки
банк россии
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Уже 38 российских банков подключены к платформе цифрового рубля, а более 140 банков находятся в процессе подключения, сообщила зампред Банка России Зульфия Кахруманова, выступая на заседании Совета Федерации. Согласно презентации зампреда ЦБ, "в процессе подключения" находятся более 140 российских банков. "Если немножко поговорить про статистику, то у нас сейчас в платформе уже подключено 38 банков, из которых 21 – это крупнейшие банки на платежном рынке, и еще 17 подключились из состава тех, кто должен был бы это делать позднее, это их добровольное решение. Они хотели попробовать, им интересно предлагать новые инновационные инструменты для своих клиентов", - сказала Кахруманова. Также она добавила, что 295 тысяч физических лиц и около 15 тысяч юрлиц уже открыли свои счета на платформе и больше 250 тысяч операций было проведено на платформе за период с 1 сентября. "Доступны все базовые, важные для людей, возможные типы переводов между гражданами, бизнесом, индивидуальными предпринимателями", - добавила Кахруманова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, банк россии, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России, Совет Федерации
13:10 10.11.2026
 
Более 140 банков подключены к платформе цифрового рубля, заявили в ЦБ

Зампред ЦБ Кахруманова: к платформе цифрового рубля подключены 38 российских банков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Уже 38 российских банков подключены к платформе цифрового рубля, а более 140 банков находятся в процессе подключения, сообщила зампред Банка России Зульфия Кахруманова, выступая на заседании Совета Федерации.
Согласно презентации зампреда ЦБ, "в процессе подключения" находятся более 140 российских банков.
"Если немножко поговорить про статистику, то у нас сейчас в платформе уже подключено 38 банков, из которых 21 – это крупнейшие банки на платежном рынке, и еще 17 подключились из состава тех, кто должен был бы это делать позднее, это их добровольное решение. Они хотели попробовать, им интересно предлагать новые инновационные инструменты для своих клиентов", - сказала Кахруманова.
Также она добавила, что 295 тысяч физических лиц и около 15 тысяч юрлиц уже открыли свои счета на платформе и больше 250 тысяч операций было проведено на платформе за период с 1 сентября.
"Доступны все базовые, важные для людей, возможные типы переводов между гражданами, бизнесом, индивидуальными предпринимателями", - добавила Кахруманова.
 
ФинансыРОССИЯБанкиБанк РоссииСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала