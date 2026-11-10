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Центробанк оценит начисления процентов на счета в цифровых рублях - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Центробанк оценит начисления процентов на счета в цифровых рублях
Центробанк оценит начисления процентов на счета в цифровых рублях - 10.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк оценит начисления процентов на счета в цифровых рублях
Банк России оценит возможность начисления процентов на счета в цифровых рублях, заявила зампред регулятора Зульфия Кахруманова. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:23+0300
2026-11-10T14:24+0300
финансы
банки
совет федерации
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Банк России оценит возможность начисления процентов на счета в цифровых рублях, заявила зампред регулятора Зульфия Кахруманова."Что касается возможности и начислений, цифровой рубль - платежный инструмент, мы как раз сразу его рассматривали только для расчетов. Но мы смотрим за мировыми тенденциями и буквально недавно подумали о том, что может быть имеет смысл как раз про начисление процентов на счета подумать, потому что по такому направлению уже двигается Китай", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации."Поэтому вот этот вопрос у нас очень важный, у нас проработки, и мы в случае если появится достаточная поддержка, будем тоже выходить с определенными инициативами", - добавила Кахруманова.Ранее Банк России заявлял, что рассматривает возможность проведения эксперимента с банками. В ходе эксперимента планируется дать им возможность выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровом рубле.
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финансы, банки, совет федерации
Финансы, Банки, Совет Федерации
13:23 10.11.2026 (обновлено: 14:24 10.11.2026)
 
Центробанк оценит начисления процентов на счета в цифровых рублях

Зампред ЦБ Кахруманова оценила возможность начисления процентов на счета в цифровых рублях

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Банк России оценит возможность начисления процентов на счета в цифровых рублях, заявила зампред регулятора Зульфия Кахруманова.
"Что касается возможности и начислений, цифровой рубль - платежный инструмент, мы как раз сразу его рассматривали только для расчетов. Но мы смотрим за мировыми тенденциями и буквально недавно подумали о том, что может быть имеет смысл как раз про начисление процентов на счета подумать, потому что по такому направлению уже двигается Китай", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.
"Поэтому вот этот вопрос у нас очень важный, у нас проработки, и мы в случае если появится достаточная поддержка, будем тоже выходить с определенными инициативами", - добавила Кахруманова.
Ранее Банк России заявлял, что рассматривает возможность проведения эксперимента с банками. В ходе эксперимента планируется дать им возможность выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровом рубле.
 
ФинансыБанкиСовет Федерации
 
 
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