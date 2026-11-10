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ЦБ: региональные бюджеты подключат к цифровому рублю в 2027
ЦБ: региональные бюджеты подключат к цифровому рублю в 2027 - 10.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ: региональные бюджеты подключат к цифровому рублю в 2027
Сейчас платежи в цифровых рублях доступны для федерального бюджета, а в середине следующего года в соответствии с бюджетным кодексом будут подключаться и... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:04+0300
2026-11-10T15:04+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Сейчас платежи в цифровых рублях доступны для федерального бюджета, а в середине следующего года в соответствии с бюджетным кодексом будут подключаться и региональные местные бюджеты, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Еще один важный момент – это про применение цифрового рубля в бюджетном процессе... И у нас планы расширения в следующем году. Сейчас платежи доступны для федерального бюджета. В середине следующего года в соответствии с бюджетным кодексом будут подключаться региональные местные бюджеты", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации. Зампред напомнила о том, что Банк России начинал эксперимент с Минфином еще в прошлом году. "Попробовали провести выплаты непосредственно из федерального бюджета: практически мгновенно доходят средства до потребителей. Были реализованы соответствующие приемы платежей по разным вариантам реквизитов", - добавила она.
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финансы, банки, совет федерации, банк россии, минфин
Финансы, Банки, Совет Федерации, Банк России, Минфин
ЦБ: региональные бюджеты подключат к цифровому рублю в 2027
Зампред ЦБ Кахруманова: региональные бюджеты подключат к цифровому рублю в 2027
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Сейчас платежи в цифровых рублях доступны для федерального бюджета, а в середине следующего года в соответствии с бюджетным кодексом будут подключаться и региональные местные бюджеты, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова.
"Еще один важный момент – это про применение цифрового рубля в бюджетном процессе... И у нас планы расширения в следующем году. Сейчас платежи доступны для федерального бюджета. В середине следующего года в соответствии с бюджетным кодексом будут подключаться региональные местные бюджеты", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.
Зампред напомнила о том, что Банк России начинал эксперимент с Минфином еще в прошлом году. "Попробовали провести выплаты непосредственно из федерального бюджета: практически мгновенно доходят средства до потребителей. Были реализованы соответствующие приемы платежей по разным вариантам реквизитов", - добавила она.