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ЦБ: региональные бюджеты подключат к цифровому рублю в 2027

ЦБ: региональные бюджеты подключат к цифровому рублю в 2027 - 10.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ: региональные бюджеты подключат к цифровому рублю в 2027

Сейчас платежи в цифровых рублях доступны для федерального бюджета, а в середине следующего года в соответствии с бюджетным кодексом будут подключаться и... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:04+0300

2026-11-10T15:04+0300

2026-11-10T15:04+0300

финансы

банки

совет федерации

банк россии

минфин

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Сейчас платежи в цифровых рублях доступны для федерального бюджета, а в середине следующего года в соответствии с бюджетным кодексом будут подключаться и региональные местные бюджеты, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Еще один важный момент – это про применение цифрового рубля в бюджетном процессе... И у нас планы расширения в следующем году. Сейчас платежи доступны для федерального бюджета. В середине следующего года в соответствии с бюджетным кодексом будут подключаться региональные местные бюджеты", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации. Зампред напомнила о том, что Банк России начинал эксперимент с Минфином еще в прошлом году. "Попробовали провести выплаты непосредственно из федерального бюджета: практически мгновенно доходят средства до потребителей. Были реализованы соответствующие приемы платежей по разным вариантам реквизитов", - добавила она.

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финансы, банки, совет федерации, банк россии, минфин