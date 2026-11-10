Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/tsentrobank-875087104.html
Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7%
Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7%
Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в октябре выросли на 12,7% к сентябрю, до 103 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:02+0300
2026-11-10T19:02+0300
финансы
рынок
банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875087104.jpg?1794326549
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в октябре выросли на 12,7% к сентябрю, до 103 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами росли второй месяц подряд. Их объем составил 103 миллиарда рублей по итогам октября (в сентябре – 91,4 миллиарда), что выше среднего уровня за последние 12 месяцев (80,7 миллиарда)", - говорится в обзоре. В целом с начала года физические лица купили валюты на 771 миллиард рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов - на 1,062 триллиона и 918 миллиардов рублей, соответственно, также оценил ЦБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынок, банки
Финансы, Рынок, Банки
19:02 10.11.2026
 
Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7%

Центробанк: чистые покупки валюты физлицами в октябре выросли на 12,7% к сентябрю

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в октябре выросли на 12,7% к сентябрю, до 103 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами росли второй месяц подряд. Их объем составил 103 миллиарда рублей по итогам октября (в сентябре – 91,4 миллиарда), что выше среднего уровня за последние 12 месяцев (80,7 миллиарда)", - говорится в обзоре.
В целом с начала года физические лица купили валюты на 771 миллиард рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов - на 1,062 триллиона и 918 миллиардов рублей, соответственно, также оценил ЦБ.
 
ФинансыРынокБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала