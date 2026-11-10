https://1prime.ru/20261110/tsentrobank-875087104.html
Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7%
Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7%
Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в октябре выросли на 12,7% к сентябрю, до 103 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:02+0300
2026-11-10T19:02+0300
2026-11-10T19:02+0300
финансы
рынок
банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875087104.jpg?1794326549
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в октябре выросли на 12,7% к сентябрю, до 103 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами росли второй месяц подряд. Их объем составил 103 миллиарда рублей по итогам октября (в сентябре – 91,4 миллиарда), что выше среднего уровня за последние 12 месяцев (80,7 миллиарда)", - говорится в обзоре. В целом с начала года физические лица купили валюты на 771 миллиард рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов - на 1,062 триллиона и 918 миллиардов рублей, соответственно, также оценил ЦБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, банки
Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7%
Центробанк: чистые покупки валюты физлицами в октябре выросли на 12,7% к сентябрю
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в октябре выросли на 12,7% к сентябрю, до 103 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами росли второй месяц подряд. Их объем составил 103 миллиарда рублей по итогам октября (в сентябре – 91,4 миллиарда), что выше среднего уровня за последние 12 месяцев (80,7 миллиарда)", - говорится в обзоре.
В целом с начала года физические лица купили валюты на 771 миллиард рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов - на 1,062 триллиона и 918 миллиардов рублей, соответственно, также оценил ЦБ.