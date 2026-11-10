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Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7%

Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Чистые покупки валюты физлицами в России в октябре выросли на 12,7%

Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в октябре выросли на 12,7% к сентябрю, до 103 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T19:02+0300

2026-11-10T19:02+0300

2026-11-10T19:02+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в октябре выросли на 12,7% к сентябрю, до 103 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами росли второй месяц подряд. Их объем составил 103 миллиарда рублей по итогам октября (в сентябре – 91,4 миллиарда), что выше среднего уровня за последние 12 месяцев (80,7 миллиарда)", - говорится в обзоре. В целом с начала года физические лица купили валюты на 771 миллиард рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов - на 1,062 триллиона и 918 миллиардов рублей, соответственно, также оценил ЦБ.

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