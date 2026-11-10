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Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в октябре снизились на 1,27%

Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в октябре снизились на 1,27% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в октябре снизились на 1,27%

Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в октябре снизились на 1,27% по сравнению с прошлым месяцем - до 23,4 миллиарда долларов, говорится в "Обзоре... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T19:03+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в октябре снизились на 1,27% по сравнению с прошлым месяцем - до 23,4 миллиарда долларов, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ. В сентябре продажи валюты нефинансовыми компаниями составили 23,7 миллиарда долларов. "Несмотря на продолжающийся рост цен на нефть, объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями в октябре незначительно снизился по сравнению с прошлым месяцем и составил 23,4 миллиарда долларов США (при среднем показателе за предыдущие 12 месяцев – 20,5 миллиарда долларов США)", - говорится в обзоре. Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в октябре уменьшился на 28,8% по сравнению с сентябрем - до 1,0 триллиона рублей, опустившись ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев (1,1 триллион рублей), отмечается там же.

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рынок, финансы, банки, сша