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Объем торгов валютой на российском рынке упал в октябре на 11,2%
Объем торгов валютой на российском рынке упал в октябре на 11,2% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Объем торгов валютой на российском рынке упал в октябре на 11,2%
Объем торгов валютой на российском рынке упал в октябре на 11,2% к сентябрю, до 17,5 триллиона рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков",... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:04+0300
2026-11-10T19:04+0300
2026-11-10T19:04+0300
рынок
россия
финансы
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем торгов валютой на российском рынке упал в октябре на 11,2% к сентябрю, до 17,5 триллиона рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Совокупный объем торгов валютного рынка спот снизился с 19,7 триллиона рублей в прошлом месяце до 17,5 триллиона, что выше среднего значения за предыдущие 12 месяцев (14,4 триллиона)", - говорится в обзоре. Среднедневной объем торгов уменьшился за аналогичный период до 794 миллиардов рублей с 896 миллиардов, оставшись выше среднего показателя за предыдущие 12 месяцев - 693 миллиарда рублей, также оценил регулятор.
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рынок, россия, финансы
Объем торгов валютой на российском рынке упал в октябре на 11,2%
Центробанк: объем торгов валютой на рынке РФ в октябре упал на 11,2% к сентябрю
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем торгов валютой на российском рынке упал в октябре на 11,2% к сентябрю, до 17,5 триллиона рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Совокупный объем торгов валютного рынка спот снизился с 19,7 триллиона рублей в прошлом месяце до 17,5 триллиона, что выше среднего значения за предыдущие 12 месяцев (14,4 триллиона)", - говорится в обзоре.
Среднедневной объем торгов уменьшился за аналогичный период до 794 миллиардов рублей с 896 миллиардов, оставшись выше среднего показателя за предыдущие 12 месяцев - 693 миллиарда рублей, также оценил регулятор.