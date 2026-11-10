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ЦБ назвал объем продаж бумаг, приобретенных на основании указов президента - 10.11.2026, ПРАЙМ
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ЦБ назвал объем продаж бумаг, приобретенных на основании указов президента
ЦБ назвал объем продаж бумаг, приобретенных на основании указов президента - 10.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал объем продаж бумаг, приобретенных на основании указов президента
Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:04+0300
2026-11-10T19:04+0300
рынок
россия
банк россии
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875087393.jpg?1794326679
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца составил около 1,8 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ. "Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца составил около 1,8 миллиарда рублей. Это были акции российских эмитентов", - говорится в документе. По оценкам Банка России, указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке. "Его доля в общем объеме торгов акциями на вторичном рынке не превысила 0,03%", - говорится в обзоре.
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192
40
192
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рынок, россия, банк россии, финансы
Рынок, РОССИЯ, Банк России, Финансы
19:04 10.11.2026
 
ЦБ назвал объем продаж бумаг, приобретенных на основании указов президента

Центробанк: объем продаж разрешений президента РФ за 3 месяца составил около 1,8 млрд руб

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца составил около 1,8 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ.
"Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента Российской Федерации, за последние три месяца составил около 1,8 миллиарда рублей. Это были акции российских эмитентов", - говорится в документе.
По оценкам Банка России, указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке.
"Его доля в общем объеме торгов акциями на вторичном рынке не превысила 0,03%", - говорится в обзоре.
 
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