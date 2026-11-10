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Физлица на Мосбирже впервые с начала года перешли к чистым продажам акций - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Физлица на Мосбирже впервые с начала года перешли к чистым продажам акций
Физлица на Мосбирже впервые с начала года перешли к чистым продажам акций - 10.11.2026, ПРАЙМ
Физлица на Мосбирже впервые с начала года перешли к чистым продажам акций
Физлица на Московской бирже в октябре впервые с начала года перешли к чистым продажам акций, продав их на 9,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:04+0300
2026-11-10T19:04+0300
рынок
финансы
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Физлица на Московской бирже в октябре впервые с начала года перешли к чистым продажам акций, продав их на 9,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ. "Основными нетто-продавцами стали розничные инвесторы, которые с начала года ежемесячно совершали крупнейшие нетто-покупки (продали в октябре на 9,2 миллиарда после совокупных покупок с января по сентябрь на 196 миллиардов рублей)", - говорится в обзоре. Крупнейшие нетто-покупки на вторичных биржевых торгах совершили некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств – на 12 миллиардов рублей. Также покупали акции банки, не относящиеся к системно значимым, – на 9,6 миллиарда рублей.
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рынок, финансы
Рынок, Финансы
19:04 10.11.2026
 
Физлица на Мосбирже впервые с начала года перешли к чистым продажам акций

Центробанк: физлица на Мосбирже впервые с начала года перешли к чистым продажам акций

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Физлица на Московской бирже в октябре впервые с начала года перешли к чистым продажам акций, продав их на 9,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ.
"Основными нетто-продавцами стали розничные инвесторы, которые с начала года ежемесячно совершали крупнейшие нетто-покупки (продали в октябре на 9,2 миллиарда после совокупных покупок с января по сентябрь на 196 миллиардов рублей)", - говорится в обзоре.
Крупнейшие нетто-покупки на вторичных биржевых торгах совершили некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств – на 12 миллиардов рублей. Также покупали акции банки, не относящиеся к системно значимым, – на 9,6 миллиарда рублей.
 
РынокФинансы
 
 
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