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Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми
Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми - 10.11.2026, ПРАЙМ
Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми
Цистерны в составе грузового поезда, вагоны которого сошли с рельсов во вторник утром из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:16+0300
2026-11-10T11:20+0300
россия
бизнес
архангельская область
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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Цистерны в составе грузового поезда, вагоны которого сошли с рельсов во вторник утром из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, были пустыми, сообщил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Во вторник служба Северной железной дороги сообщала, что в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь сошли с рельсов грузовые вагоны. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, создан оперативный штаб, который координирует работу по устранению последствий происшествия. "Цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошло", – цитирует Рожина оперативный штаб региона.
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россия, бизнес, архангельская область
РОССИЯ, Бизнес, Архангельская область
11:16 10.11.2026 (обновлено: 11:20 10.11.2026)
 
Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми

Рожин: цистерны сошедшего с рельсов в Архангельской области грузового поезда были пустыми

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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Цистерны в составе грузового поезда, вагоны которого сошли с рельсов во вторник утром из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, были пустыми, сообщил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.
Во вторник служба Северной железной дороги сообщала, что в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь сошли с рельсов грузовые вагоны. По предварительной информации, пострадавших нет.
По данным губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, создан оперативный штаб, который координирует работу по устранению последствий происшествия.
"Цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошло", – цитирует Рожина оперативный штаб региона.
 
РОССИЯБизнесАрхангельская область
 
 
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