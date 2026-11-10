https://1prime.ru/20261110/tsisterny-875061516.html

Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми

Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми - 10.11.2026, ПРАЙМ

Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми

Цистерны в составе грузового поезда, вагоны которого сошли с рельсов во вторник утром из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:16+0300

2026-11-10T11:16+0300

2026-11-10T11:20+0300

россия

бизнес

архангельская область

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875061516.jpg?1794298853

МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Цистерны в составе грузового поезда, вагоны которого сошли с рельсов во вторник утром из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, были пустыми, сообщил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Во вторник служба Северной железной дороги сообщала, что в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь сошли с рельсов грузовые вагоны. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, создан оперативный штаб, который координирует работу по устранению последствий происшествия. "Цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошло", – цитирует Рожина оперативный штаб региона.

архангельская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, архангельская область