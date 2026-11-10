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Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми
Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми - 10.11.2026, ПРАЙМ
Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми
Цистерны в составе грузового поезда, вагоны которого сошли с рельсов во вторник утром из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:16+0300
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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Цистерны в составе грузового поезда, вагоны которого сошли с рельсов во вторник утром из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, были пустыми, сообщил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Во вторник служба Северной железной дороги сообщала, что в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь сошли с рельсов грузовые вагоны. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, создан оперативный штаб, который координирует работу по устранению последствий происшествия. "Цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошло", – цитирует Рожина оперативный штаб региона.
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РОССИЯ, Бизнес, Архангельская область
Цистерны сошедшего с рельсов поезда в Архангельской области были пустыми
Рожин: цистерны сошедшего с рельсов в Архангельской области грузового поезда были пустыми
МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Цистерны в составе грузового поезда, вагоны которого сошли с рельсов во вторник утром из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, были пустыми, сообщил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.
Во вторник служба Северной железной дороги сообщала, что в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь сошли с рельсов грузовые вагоны. По предварительной информации, пострадавших нет.
По данным губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, создан оперативный штаб, который координирует работу по устранению последствий происшествия.
"Цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошло", – цитирует Рожина оперативный штаб региона.