https://1prime.ru/20261110/turotrasl-875088567.html

Туротрасль предлагает перераспределить новогодние праздники в пользу мая

Туротрасль предлагает перераспределить новогодние праздники в пользу мая - 10.11.2026, ПРАЙМ

Туротрасль предлагает перераспределить новогодние праздники в пользу мая

Туристическая отрасль видит целесообразным перераспределение новогодних праздничных дней в пользу мая, сообщил РИА Новости член правления Российского союза... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T19:50+0300

2026-11-10T19:50+0300

2026-11-10T20:20+0300

туризм

бизнес

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российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Туристическая отрасль видит целесообразным перераспределение новогодних праздничных дней в пользу мая, сообщил РИА Новости член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "На наш взгляд, было бы целесообразно несколько сократить продолжительность январских каникул и увеличить количество выходных в мае. Это позволило бы более равномерно распределить туристический спрос в течение года, поддержать российские курорты и дать людям больше возможностей для путешествий", - сказал он. Ромашкин отметил, что трех выходных дней зачастую недостаточно для полноценной поездки, особенно, если значительную часть времени занимает дорога. "Четыре-пять дней уже позволяют спланировать небольшое путешествие по России, посетить другой регион, отдохнуть на природе или отправиться на экскурсионный маршрут", - заверил он. Кроме того, в мае значительно шире возможности для внутреннего туризма, чем в январе. Погода становится комфортнее, открывается больше направлений, в том числе для экскурсионного и активного отдыха, отметил Ромашкин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии