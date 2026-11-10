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Туротрасль предлагает перераспределить новогодние праздники в пользу мая - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Туротрасль предлагает перераспределить новогодние праздники в пользу мая
Туротрасль предлагает перераспределить новогодние праздники в пользу мая - 10.11.2026, ПРАЙМ
Туротрасль предлагает перераспределить новогодние праздники в пользу мая
Туристическая отрасль видит целесообразным перераспределение новогодних праздничных дней в пользу мая, сообщил РИА Новости член правления Российского союза... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:50+0300
2026-11-10T20:20+0300
туризм
бизнес
россия
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Туристическая отрасль видит целесообразным перераспределение новогодних праздничных дней в пользу мая, сообщил РИА Новости член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "На наш взгляд, было бы целесообразно несколько сократить продолжительность январских каникул и увеличить количество выходных в мае. Это позволило бы более равномерно распределить туристический спрос в течение года, поддержать российские курорты и дать людям больше возможностей для путешествий", - сказал он. Ромашкин отметил, что трех выходных дней зачастую недостаточно для полноценной поездки, особенно, если значительную часть времени занимает дорога. "Четыре-пять дней уже позволяют спланировать небольшое путешествие по России, посетить другой регион, отдохнуть на природе или отправиться на экскурсионный маршрут", - заверил он. Кроме того, в мае значительно шире возможности для внутреннего туризма, чем в январе. Погода становится комфортнее, открывается больше направлений, в том числе для экскурсионного и активного отдыха, отметил Ромашкин.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии
19:50 10.11.2026 (обновлено: 20:20 10.11.2026)
 
Туротрасль предлагает перераспределить новогодние праздники в пользу мая

РСТ: туротрасль видит целесообразным перераспределение новогодних каникул в пользу мая

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Туристическая отрасль видит целесообразным перераспределение новогодних праздничных дней в пользу мая, сообщил РИА Новости член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
"На наш взгляд, было бы целесообразно несколько сократить продолжительность январских каникул и увеличить количество выходных в мае. Это позволило бы более равномерно распределить туристический спрос в течение года, поддержать российские курорты и дать людям больше возможностей для путешествий", - сказал он.
Ромашкин отметил, что трех выходных дней зачастую недостаточно для полноценной поездки, особенно, если значительную часть времени занимает дорога.
"Четыре-пять дней уже позволяют спланировать небольшое путешествие по России, посетить другой регион, отдохнуть на природе или отправиться на экскурсионный маршрут", - заверил он.
Кроме того, в мае значительно шире возможности для внутреннего туризма, чем в январе. Погода становится комфортнее, открывается больше направлений, в том числе для экскурсионного и активного отдыха, отметил Ромашкин.
 
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