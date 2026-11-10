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Около 150 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области
Около 150 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области - 10.11.2026, ПРАЙМ
Около 150 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области
Около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины в результате аварии на энергетическом объекте, сообщает во... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:07+0300
2026-11-10T11:07+0300
2026-11-10T11:07+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины в результате аварии на энергетическом объекте, сообщает во вторник компания "Черниговоблэнерго".
"В результате аварии на объекте электроснабжения обесточено около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в городах Чернигов и Славутич", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По данным компании, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
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украина
Около 150 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области
В Черниговской области около 150 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины в результате аварии на энергетическом объекте, сообщает во вторник компания "Черниговоблэнерго".
"В результате аварии на объекте электроснабжения обесточено около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в городах Чернигов и Славутич", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По данным компании, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.