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Около 150 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области

Около 150 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области - 10.11.2026, ПРАЙМ

Около 150 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области

Около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины в результате аварии на энергетическом объекте, сообщает во... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:07+0300

2026-11-10T11:07+0300

2026-11-10T11:07+0300

украина

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины в результате аварии на энергетическом объекте, сообщает во вторник компания "Черниговоблэнерго". "В результате аварии на объекте электроснабжения обесточено около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в городах Чернигов и Славутич", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным компании, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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