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Ученый объяснил, почему нельзя есть сырую рыбу - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Ученый объяснил, почему нельзя есть сырую рыбу
Ученый объяснил, почему нельзя есть сырую рыбу - 10.11.2026, ПРАЙМ
Ученый объяснил, почему нельзя есть сырую рыбу
Речная рыба часто заражена различными паразитами, она категорически противопоказана для употребления в пищу в сыром виде, сырая морская рыба тоже опасна, но в... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T04:46+0300
2026-11-10T04:46+0300
общество
здоровье
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875049386.jpg?1794275185
ПЕРМЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Речная рыба часто заражена различными паразитами, она категорически противопоказана для употребления в пищу в сыром виде, сырая морская рыба тоже опасна, но в меньшей степени, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. "Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания", - рассказал ученый. Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов (плоские черви-сосальщики) и широкого лентеца, морская - анизакид (круглые черви), они представляют опасность для здоровья человека. При этом безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.
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192
40
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192
40
общество , здоровье
Общество , Здоровье
04:46 10.11.2026
 
Ученый объяснил, почему нельзя есть сырую рыбу

Ученый Литвинов: речная рыба опасна для употребления в сыром виде

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ПЕРМЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Речная рыба часто заражена различными паразитами, она категорически противопоказана для употребления в пищу в сыром виде, сырая морская рыба тоже опасна, но в меньшей степени, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.
"Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания", - рассказал ученый.
Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов (плоские черви-сосальщики) и широкого лентеца, морская - анизакид (круглые черви), они представляют опасность для здоровья человека. При этом безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.
 
ОбществоЗдоровье
 
 
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