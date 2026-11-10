https://1prime.ru/20261110/uchenyj-875049386.html

Ученый объяснил, почему нельзя есть сырую рыбу

Ученый объяснил, почему нельзя есть сырую рыбу - 10.11.2026, ПРАЙМ

Ученый объяснил, почему нельзя есть сырую рыбу

Речная рыба часто заражена различными паразитами, она категорически противопоказана для употребления в пищу в сыром виде, сырая морская рыба тоже опасна, но в... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T04:46+0300

2026-11-10T04:46+0300

2026-11-10T04:46+0300

общество

здоровье

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ПЕРМЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Речная рыба часто заражена различными паразитами, она категорически противопоказана для употребления в пищу в сыром виде, сырая морская рыба тоже опасна, но в меньшей степени, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. "Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания", - рассказал ученый. Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов (плоские черви-сосальщики) и широкого лентеца, морская - анизакид (круглые черви), они представляют опасность для здоровья человека. При этом безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.

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общество , здоровье