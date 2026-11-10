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ЕС решил расширить военное присутствие на Украине

ЕС решил расширить военное присутствие на Украине - 10.11.2026, ПРАЙМ

ЕС решил расширить военное присутствие на Украине

Евросоюз решил впервые организовать присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, следует из... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:45+0300

2026-11-10T10:45+0300

2026-11-10T10:45+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз решил впервые организовать присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, следует из заявления Совета ЕС. При этом Россия неизменно выступает против размещения любых западных военных на Украине и считает, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, делая это не только посредством поставок оружия Киеву, но и подготовкой кадров для ВСУ. При этом ранее Брюссель неоднократно утверждал, что исключал перенос деятельности миссии на Украину, а ее работа осуществлялась только на территории государств Евросоюза. Новое решение предусматривает присутствие EUMAM непосредственно на Украине, однако состав направляемого персонала, в том числе степень участия военнослужащих стран ЕС, пока не уточняется. "Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине", - говорится в заявлении Совета ЕС, где добавляется, что она будет работать в координации с ВСУ и международными партнерами. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности миссии EUMAM Ukraine, созданной в 2022 году для подготовки украинских военнослужащих. Одновременно Совет ЕС продлил ее мандат еще на два года, до 15 ноября 2028 года, предусмотрев выделение на этот период почти 300 миллионов евро. Численность персонала, который будет направлен на Украину, его статус, конкретное местонахождение и сроки начала работы новой структуры в заявлении Совета ЕС не уточняются. Согласно документу, EUMAM при этом продолжит взаимодействие с США, Великобританией, Канадой, Норвегией, НАТО и так называемой "коалицией желающих". Как утверждает Совет ЕС, с момента создания миссии в октябре 2022 года в ее рамках прошли подготовку более 100 тысяч украинских военнослужащих. Россия неоднократно выступала против размещения западных военных контингентов на Украине. В феврале 2026 года МИД РФ заявил, что размещение военных подразделений, объектов и другой инфраструктуры западных стран на украинской территории будет рассматриваться Москвой как иностранное вмешательство, представляющее угрозу российской безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве тогда подчеркнули, что любые иностранные военные контингенты, размещенные на Украине, станут законными целями для Вооруженных сил РФ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, делая это не только посредством поставок оружия Киеву, но и подготовкой кадров на территории стран Европы. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует мирным переговорам.

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мировая экономика, украина, ес, всу