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То, что НАТО: Украине могут дать гарантии по образцу 5-й статьи, пишет FT

То, что НАТО: Украине могут дать гарантии по образцу 5-й статьи, пишет FT - 10.11.2026, ПРАЙМ

То, что НАТО: Украине могут дать гарантии по образцу 5-й статьи, пишет FT

США на переговорах в Абу-Даби предлагают предоставить Украине гарантии безопасности по образцу пятой статьи устава НАТО, пишет Financial Times со ссылкой на... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:35+0300

2026-11-10T14:35+0300

2026-11-10T14:35+0300

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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США на переговорах в Абу-Даби предлагают предоставить Украине гарантии безопасности по образцу пятой статьи устава НАТО, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника."Администрация (Белого дома — прим. ред.) поинтересовалась у Москвы, не будет ли она возражать против предоставления Вашингтоном Украине гарантий безопасности "подобно статье 5-й", а также против аналогичного предложения со стороны альянса", — говорится в материале.Окончательное решение о характере гарантий в любом случае останется за президентом США Дональдом Трампом, уточнил источник издания. Кроме того, по его словам, Вашингтон также настаивает на многосторонних переговорах с участием представителей европейских стран.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что договоренности по гарантиям безопасности станут ключевым условием для завершения конфликта на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров ответил, что Москва приветствует подход Вашингтона к переговорам.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

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