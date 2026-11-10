https://1prime.ru/20261110/uniper-875059725.html
Чистый убыток Uniper за январь-сентябрь составил 502 миллиона евро
Чистый убыток Uniper за январь-сентябрь составил 502 миллиона евро - 10.11.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток Uniper за январь-сентябрь составил 502 миллиона евро
Uniper за первые три квартала года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 502 миллионов евро - после прибыли в 560 миллионов евро годом... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:48+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Uniper за первые три квартала года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 502 миллионов евро - после прибыли в 560 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности немецкого энергетического концерна. Выручка Uniper за этот период при этом выросла на 25,3%, до 56,157 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT увеличился в 2,7 раза в годовом выражении и составил 640 миллионов евро. Убыток на акцию составил 1,21 евро после прибыли в 1,35 евро годом ранее. В третьем квартале чистый убыток компании составил 1,051 миллиарда евро после прибыли в 299 миллионов годом ранее. Выручка поднялась вдвое в годовом выражении и составила 22,829 миллиарда евро. Убыток на акцию составил 2,52 евро после прибыли в 0,72 евро годом ранее. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат по состоянию на конец сентября оценивается почти в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.
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бизнес, финансы, европа, германия, uniper
Бизнес, Финансы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Uniper
Чистый убыток Uniper за январь-сентябрь составил 502 миллиона евро
Uniper за три квартала получил чистый убыток в 502 миллиона евро
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Uniper за первые три квартала года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 502 миллионов евро - после прибыли в 560 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности немецкого энергетического концерна.
Выручка Uniper за этот период при этом выросла на 25,3%, до 56,157 миллиарда евро.
Скорректированный показатель EBIT увеличился в 2,7 раза в годовом выражении и составил 640 миллионов евро. Убыток на акцию составил 1,21 евро после прибыли в 1,35 евро годом ранее.
В третьем квартале чистый убыток компании составил 1,051 миллиарда евро после прибыли в 299 миллионов годом ранее. Выручка поднялась вдвое в годовом выражении и составила 22,829 миллиарда евро. Убыток на акцию составил 2,52 евро после прибыли в 0,72 евро годом ранее.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат по состоянию на конец сентября оценивается почти в 7 тысяч сотрудников.
В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.