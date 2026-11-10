https://1prime.ru/20261110/uniper-875059725.html

Чистый убыток Uniper за январь-сентябрь составил 502 миллиона евро

Чистый убыток Uniper за январь-сентябрь составил 502 миллиона евро - 10.11.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток Uniper за январь-сентябрь составил 502 миллиона евро

Uniper за первые три квартала года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 502 миллионов евро - после прибыли в 560 миллионов евро годом... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:48+0300

2026-11-10T10:48+0300

2026-11-10T10:56+0300

бизнес

финансы

европа

германия

uniper

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875059725.jpg?1794297406

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Uniper за первые три квартала года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 502 миллионов евро - после прибыли в 560 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности немецкого энергетического концерна. Выручка Uniper за этот период при этом выросла на 25,3%, до 56,157 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT увеличился в 2,7 раза в годовом выражении и составил 640 миллионов евро. Убыток на акцию составил 1,21 евро после прибыли в 1,35 евро годом ранее. В третьем квартале чистый убыток компании составил 1,051 миллиарда евро после прибыли в 299 миллионов годом ранее. Выручка поднялась вдвое в годовом выражении и составила 22,829 миллиарда евро. Убыток на акцию составил 2,52 евро после прибыли в 0,72 евро годом ранее. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат по состоянию на конец сентября оценивается почти в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, европа, германия, uniper