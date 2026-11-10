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Дмитрий Ушаков выступил на форуме по культуре и технологиям в Китае
Дмитрий Ушаков выступил на форуме по культуре и технологиям в Китае - 10.11.2026, ПРАЙМ
Дмитрий Ушаков выступил на форуме по культуре и технологиям в Китае
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в Международном форуме по развитию индустрии культуры и технологий... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:00+0300
2026-11-10T09:00+0300
2026-11-10T09:00+0300
технологии
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в Международном форуме по развитию индустрии культуры и технологий. Мероприятие прошло 9 ноября 2026 года в городе Чанша провинции Хунань КНР, сообщили организаторы.Форум собрал представителей научного сообщества, технологических компаний, культурных организаций и международных экспертных объединений. В своём выступлении Ушаков затронул вопросы развития международного научно-технического сотрудничества, внедрения инноваций в культурную индустрию, расширения профессиональных контактов и формирования новых направлений партнёрства.Участники форума сосредоточились на интеграции науки, технологий и культуры, развитии инновационной инфраструктуры, продвижении современных технологических решений и укреплении международных связей.Программа мероприятия включала ежегодную конференцию Международного альянса научно-технической коммуникации 2026 года и форум по международному продвижению и развитию индустрии культуры и технологий "Лопаньцзи". Организаторами выступили редакция газеты "Кэцзи жибао", Отдел пропаганды Комитета КПК провинции Хунань и Департамент науки и технологий провинции Хунань.Участие Ушакова в форуме стало частью профессионального диалога, направленного на развитие научно-технического взаимодействия, обмен опытом и укрепление сотрудничества в сфере современных технологий и культурных индустрий.
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технологии, россия, китай, форум
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, форум
Дмитрий Ушаков выступил на форуме по культуре и технологиям в Китае
Глава "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков рассказал о технологиях в культуре на форуме в КНР
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в Международном форуме по развитию индустрии культуры и технологий. Мероприятие прошло 9 ноября 2026 года в городе Чанша провинции Хунань КНР, сообщили организаторы.
Форум собрал представителей научного сообщества, технологических компаний, культурных организаций и международных экспертных объединений. В своём выступлении Ушаков затронул вопросы развития международного научно-технического сотрудничества, внедрения инноваций в культурную индустрию, расширения профессиональных контактов и формирования новых направлений партнёрства.
Участники форума сосредоточились на интеграции науки, технологий и культуры, развитии инновационной инфраструктуры, продвижении современных технологических решений и укреплении международных связей.
Программа мероприятия включала ежегодную конференцию Международного альянса научно-технической коммуникации 2026 года и форум по международному продвижению и развитию индустрии культуры и технологий "Лопаньцзи". Организаторами выступили редакция газеты "Кэцзи жибао", Отдел пропаганды Комитета КПК провинции Хунань и Департамент науки и технологий провинции Хунань.
Участие Ушакова в форуме стало частью профессионального диалога, направленного на развитие научно-технического взаимодействия, обмен опытом и укрепление сотрудничества в сфере современных технологий и культурных индустрий.