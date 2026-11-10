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В Архангельской области при обрушении моста сошли с рельсов грузовые вагоны
В Архангельской области при обрушении моста сошли с рельсов грузовые вагоны - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Архангельской области при обрушении моста сошли с рельсов грузовые вагоны
Грузовые вагоны сошли с рельсов при обрушении пролета железнодорожного моста в Архангельской области, пострадавших, по предварительным данным нет, сообщили в... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:45+0300
2026-11-10T09:45+0300
2026-11-10T09:46+0300
бизнес
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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Грузовые вагоны сошли с рельсов при обрушении пролета железнодорожного моста в Архангельской области, пострадавших, по предварительным данным нет, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. "Десятого ноября в 5.10 мск на перегоне Черёмуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролёта железнодорожного моста через реку Виледь произошёл сход вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.
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Бизнес, РОССИЯ, Архангельская область
В Архангельской области при обрушении моста сошли с рельсов грузовые вагоны
Грузовые вагоны сошли с рельсов при обрушении пролета ж/д моста в Архангельской области
МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Грузовые вагоны сошли с рельсов при обрушении пролета железнодорожного моста в Архангельской области, пострадавших, по предварительным данным нет, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
"Десятого ноября в 5.10 мск на перегоне Черёмуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролёта железнодорожного моста через реку Виледь произошёл сход вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.