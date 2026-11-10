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Итальянские виноделы столкнулись с проблемами из-за лекарств для похудения

Итальянские виноделы столкнулись с проблемами из-за лекарств для похудения - 10.11.2026, ПРАЙМ

Итальянские виноделы столкнулись с проблемами из-за лекарств для похудения

Растущая популярность препаратов для похудения создает дополнительные трудности для винодельческой отрасли Италии, которая уже столкнулась со снижением спроса,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:55+0300

2026-11-10T10:55+0300

2026-11-10T11:03+0300

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РИМ, 10 ноя - ПРАЙМ, Александр Логунов. Растущая популярность препаратов для похудения создает дополнительные трудности для винодельческой отрасли Италии, которая уже столкнулась со снижением спроса, рассказал РИА Новости главный редактор влиятельного издания о ресторанном и гастрономическом бизнесе Italia a Tavola Альберто Лупини. Согласно опубликованному в августе докладу Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA), в 2025 году частные расходы на препараты семаглутида и тирзепатида, применяемые для похудения, выросли на 75,8%, а объем их покупок - на 85,7%. Как показал анализ исследовательской компании YouGov, почти миллион итальянских семей используют такие препараты. "Помимо того, что эти препараты вызывают снижение аппетита и, соответственно, не позволяют человеку испытывать прежнее желание есть, они также снижают желание употреблять алкоголь. Это дополнительный фактор, который накладывается на уже существующий кризис потребления вина", - рассказал Лупини РИА Новости. Исследования и наблюдения показывают, что препараты для похудения зачастую могут значительно снижать желание употреблять алкоголь. Некоторые препараты также не рекомендуется совмещать с алкоголем. Согласно отчету Федерации итальянских производителей вина и крепкого алкоголя Federvini, в 2025 году число заказов алкогольных напитков в заведениях общественного питания Италии сократилось на 5,5% по сравнению с 2024 годом. Исследование Федерации итальянских предприятий общественного питания FIPE и Союза итальянских виноделов UIV показало, что 53% рестораторов отмечают проблемы с продажами вина. Лупини добавил, что на спад потребления также повлияли мода на здоровый образ жизни и завышенные цены на алкоголь в ресторанах. Эксперт также пояснил, что из-за моды на препараты для похудения рестораны могут столкнуться с тем, что посетители станут реже заказывать закуски и десерты. "Думаю, если владельцы заведений смогут предвидеть эти тенденции и понимать потребности своих гостей, они все равно смогут сохранить свой бизнес, адаптируя меню", - отметил руководитель отраслевого издания. Ранее в своей статье о влиянии препаратов для похудения на сферу общественного питания Лупини сообщил, что этот вызов заставит ресторанный бизнес подстраиваться под новые привычки клиентов. В частности, заведениям придется предлагать половинные порции, небольшие блюда, сокращенные дегустационные сеты и более гибкие варианты заказа. Опрос компании Noto Sondaggi показал, что итальянцы стали сокращать потребление вина, оно стало главным продуктом, от покупки которого жители страны чаще всего отказываются в магазинах. Согласно результатам, 35% опрошенных жителей Италии заявили, что сократили потребление вина или полностью исключили его из своей потребительской корзины.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, италия, вино, общество