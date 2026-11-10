https://1prime.ru/20261110/volodin-875052850.html
Володин заявил об увеличении числа пациентов с поражением органов дыхания
Володин заявил об увеличении числа пациентов с поражением органов дыхания - 10.11.2026, ПРАЙМ
Володин заявил об увеличении числа пациентов с поражением органов дыхания
Российские врачи за последний год фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания, чаще всего этим страдают подростки и молодые люди до | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:35+0300
2026-11-10T08:35+0300
2026-11-10T08:35+0300
общество
здоровье
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российские врачи за последний год фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания, чаще всего этим страдают подростки и молодые люди до 35 лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"За последний год врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы, а также другие химические вещества и токсичные соединения, которые при попадании в организм могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе онкологических, легочных и сердечно-сосудистых.
По его словам, для защиты здоровья граждан Госдума 11 ноября рассмотрит законопроект, который обязывает производителей и продавцов вейпов, табачных изделий и другой никотинсодержащей продукции раскрывать сведения об ингредиентах, которые входят в их состав.
"Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно. Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок - с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года", - добавил председатель Госдумы.
В настоящее время изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе.
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общество , здоровье, вячеслав володин, госдума
Общество , Здоровье, Вячеслав Володин, Госдума
Володин заявил об увеличении числа пациентов с поражением органов дыхания
Володин: врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российские врачи за последний год фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания, чаще всего этим страдают подростки и молодые люди до 35 лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"За последний год врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы, а также другие химические вещества и токсичные соединения, которые при попадании в организм могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе онкологических, легочных и сердечно-сосудистых.
По его словам, для защиты здоровья граждан Госдума 11 ноября рассмотрит законопроект, который обязывает производителей и продавцов вейпов, табачных изделий и другой никотинсодержащей продукции раскрывать сведения об ингредиентах, которые входят в их состав.
"Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно. Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок - с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года", - добавил председатель Госдумы.
В настоящее время изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе.