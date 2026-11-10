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ВСУ продолжили реализовывать стратегию "энергоцида", заявил Мирошник

ВСУ продолжили реализовывать стратегию "энергоцида", заявил Мирошник - 10.11.2026, ПРАЙМ

ВСУ продолжили реализовывать стратегию "энергоцида", заявил Мирошник

Вооруженные формирования Киева за истекшую неделю продолжили реализовывать преступную стратегию "энергоцида" в Белгородской и Херсонской областях, говорится в... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:02+0300

2026-11-10T17:02+0300

2026-11-10T17:02+0300

россия

белгородская область

херсонская область

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Вооруженные формирования Киева за истекшую неделю продолжили реализовывать преступную стратегию "энергоцида" в Белгородской и Херсонской областях, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. "Вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида, создавая невыносимые условия для жизни и нанося повреждения энергетическим объектам в Белгородской, Запорожской, Ростовской, Рязанской и Херсонской областях, Республике Адыгея, Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Республике Крым и Севастополе", - говорится в докладе за период со 2 по 8 ноября в распоряжении РИА Новости. По данным доклада, Белгородская область чаще всего подвергалась атакам: вооруженные формирования Украины (ВФУ) более 1,6 тысяч раз ударили по ее территории, погибли восемь мирных жителей, 48 человек получили ранения. Повреждены жилые дома, коммерческие и социальные объекты, хозяйственные постройки и автомобили. Энергосистема Херсонской области неоднократно подвергалась атакам, что приводило к авариям и веерным отключениям в ряде населенных пунктов. Около 6,3 тысячи жителей Горностаевского округа остались без электричества после атаки БПЛА ВФУ, в селе Ольгино поврежден объект энергетической инфраструктуры, отмечается в докладе.

белгородская область

херсонская область

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россия, белгородская область, херсонская область