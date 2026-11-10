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В ВТБ отметили растущий интерес бизнеса к работе с Вьетнамом - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В ВТБ отметили растущий интерес бизнеса к работе с Вьетнамом
В ВТБ отметили растущий интерес бизнеса к работе с Вьетнамом - 10.11.2026, ПРАЙМ
В ВТБ отметили растущий интерес бизнеса к работе с Вьетнамом
ВТБ отмечает растущий интерес российских предпринимателей к работе с Вьетнамом, за девять месяцев 2026 года оборот платежей клиентов среднего и малого бизнеса... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:17+0300
2026-11-10T09:10+0300
финансы
россия
банки
вьетнам
москва
втб
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВТБ отмечает растущий интерес российских предпринимателей к работе с Вьетнамом, за девять месяцев 2026 года оборот платежей клиентов среднего и малого бизнеса по этому направлению вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Мы отмечаем растущий интерес российских предпринимателей к работе с Вьетнамом: за девять месяцев 2026 года оборот платежей клиентов среднего и малого бизнеса по этому направлению вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой. "Учитывая взаимный интерес к развитию внешней торговли, в сентябре этого года ВТБ впервые организовал в Москве бизнес-миссию, которая объединила более 100 российских и вьетнамских компаний", - указала она. Отмечается, что в рамках предложения "Вьетнамский сезон" для среднего и малого бизнеса ВТБ отменил комиссии за прямые переводы во Вьетнам в контуре банка, а также открытие и ведение счетов в донгах. Дополнительно клиентам доступны специальные условия на покупку валюты. Уточняется, что организовать ВЭД с Вьетнамом на специальных условиях могут новые и действующие клиенты банка, не проводившие операций в донгах через ВТБ за последние 180 дней. Помимо нулевых комиссий, им доступен специальный курс покупки донгов - на 2,5% ниже рыночного. Вьетнамско-российский банк (ВРБ) был учрежден в 2006 году ВТБ и Банком инвестиций и развития Вьетнама.
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192
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финансы, россия, банки, вьетнам, москва, втб
Финансы, РОССИЯ, Банки, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, ВТБ
08:17 10.11.2026 (обновлено: 09:10 10.11.2026)
 
В ВТБ отметили растущий интерес бизнеса к работе с Вьетнамом

В ВТБ отметили растущий интерес российских предпринимателей к работе с Вьетнамом

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВТБ отмечает растущий интерес российских предпринимателей к работе с Вьетнамом, за девять месяцев 2026 года оборот платежей клиентов среднего и малого бизнеса по этому направлению вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Мы отмечаем растущий интерес российских предпринимателей к работе с Вьетнамом: за девять месяцев 2026 года оборот платежей клиентов среднего и малого бизнеса по этому направлению вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой.
"Учитывая взаимный интерес к развитию внешней торговли, в сентябре этого года ВТБ впервые организовал в Москве бизнес-миссию, которая объединила более 100 российских и вьетнамских компаний", - указала она.
Отмечается, что в рамках предложения "Вьетнамский сезон" для среднего и малого бизнеса ВТБ отменил комиссии за прямые переводы во Вьетнам в контуре банка, а также открытие и ведение счетов в донгах. Дополнительно клиентам доступны специальные условия на покупку валюты.
Уточняется, что организовать ВЭД с Вьетнамом на специальных условиях могут новые и действующие клиенты банка, не проводившие операций в донгах через ВТБ за последние 180 дней. Помимо нулевых комиссий, им доступен специальный курс покупки донгов - на 2,5% ниже рыночного.
Вьетнамско-российский банк (ВРБ) был учрежден в 2006 году ВТБ и Банком инвестиций и развития Вьетнама.
 
ФинансыРОССИЯБанкиВЬЕТНАММОСКВАВТБ
 
 
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