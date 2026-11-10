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Спрос на семейную ипотеку в ВТБ сместился в регионы

Спрос на семейную ипотеку в ВТБ сместился в регионы - 10.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на семейную ипотеку в ВТБ сместился в регионы

Спрос на семейную ипотеку в ВТБ по итогам октября - первого месяца ее выдач в обновленные условиях - сместился из столичных агломераций в регионы, сообщает... | 10.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Спрос на семейную ипотеку в ВТБ по итогам октября - первого месяца ее выдач в обновленные условиях - сместился из столичных агломераций в регионы, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ изучил структуру выдач семейной ипотеки по итогам первого месяца ее работы на обновленных условиях. Ключевой тренд - спрос перераспределился из столичных агломераций в регионы. Если по итогам девяти месяцев на Москву, Санкт‑Петербург и области в совокупности приходилась почти каждая вторая сделка (46%), то в октябре - только каждая третья (30%)", - говорится в сообщении. По статистике ВТБ, доля Москвы в выдачах семейной ипотеки в октябре сократилась до 15% с 24% в январе-сентябре, Московской области - до 5% с 9%. В Санкт‑Петербурге показатель сократился до 6% с 10%, а в Ленинградской области остался примерно на том же уровне (3%). В то же время существенно увеличились доли Северо‑Кавказского и Уральского федеральных округов - в 1,6 раза и почти в 1,4 раза соответственно. Также заметный рост зафиксирован в Приволжском федеральном округе - на четверть. Также отмечается, что структура сделок по типу жилья на рынке ипотеки в целом несколько трансформировалась. Доля первичного жилья в сделках ВТБ установилась на уровне 73% против 80% по итогам января-сентября. В то же время доля вторички выросла за месяц до 27% с 19,6%. С учетом драйвера - готовых объектов от застройщиков - в банке отметили сохранение устойчивого спроса на новостройки, несмотря на изменение условий госпрограммы. "Как мы и прогнозировали, семейная ипотека становится более социально направленной. В октябре выдачи по ней сократились - это естественная калибровка после всплеска спроса в сентябре. При этом география продаж выравнивается: доля столичных регионов снизилась с почти половины до каждой третьей сделки, и, по нашей оценке, такая пропорция может закрепиться", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. Также он отметил, что средняя ставка в новых выдачах изменилась незначительно, при этом растет доля клиентов со взносом 50% и более от стоимости жилья. "Однако с момента модернизации программы прошел только месяц, поэтому окончательные выводы делать рано, мы продолжим следить за динамикой", - подытожил он. С 1 октября процентная ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. Кроме того, изменены максимальные суммы кредита для приобретения жилья.

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