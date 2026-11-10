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Россиян в феврале 2027 года ждут три выходных подряд - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Россиян в феврале 2027 года ждут три выходных подряд
Россиян в феврале 2027 года ждут три выходных подряд - 10.11.2026, ПРАЙМ
Россиян в феврале 2027 года ждут три выходных подряд
Россиян в 2027 году ждут три выходных подряд - с 21 по 23 февраля в связи с празднованием дня защитника Отечества, сообщил РИА Новости доцент Базовой кафедры... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:48+0300
2026-11-10T09:48+0300
общество
россия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россиян в 2027 году ждут три выходных подряд - с 21 по 23 февраля в связи с празднованием дня защитника Отечества, сообщил РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов. День защитника Отечества традиционно отмечается в России 23 февраля. "В феврале 2027 года россиян ждут три выходных дня подряд, с 21 по 23 февраля. День защитника Отечества в этот раз выпадает на вторник", - сказал Ахмедов. Он уточнил, что выходной с субботы, 20 февраля, будет перенесен на понедельник, 22 февраля. Это позволит сформировать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Последний раз трехдневные выходные в России были с 12 по 14 июня в честь Дня России, который пришелся на пятницу.
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192
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общество , россия
Общество , РОССИЯ
09:48 10.11.2026
 
Россиян в феврале 2027 года ждут три выходных подряд

Ахмедов: россиян в феврале 2027 года ждут три выходных подряд

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россиян в 2027 году ждут три выходных подряд - с 21 по 23 февраля в связи с празднованием дня защитника Отечества, сообщил РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов.
День защитника Отечества традиционно отмечается в России 23 февраля.
"В феврале 2027 года россиян ждут три выходных дня подряд, с 21 по 23 февраля. День защитника Отечества в этот раз выпадает на вторник", - сказал Ахмедов.
Он уточнил, что выходной с субботы, 20 февраля, будет перенесен на понедельник, 22 февраля. Это позволит сформировать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества.
Последний раз трехдневные выходные в России были с 12 по 14 июня в честь Дня России, который пришелся на пятницу.
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
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