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Россиян в феврале 2027 года ждут три выходных подряд

Россиян в феврале 2027 года ждут три выходных подряд - 10.11.2026, ПРАЙМ

Россиян в феврале 2027 года ждут три выходных подряд

Россиян в 2027 году ждут три выходных подряд - с 21 по 23 февраля в связи с празднованием дня защитника Отечества, сообщил РИА Новости доцент Базовой кафедры... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:48+0300

2026-11-10T09:48+0300

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общество

россия

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россиян в 2027 году ждут три выходных подряд - с 21 по 23 февраля в связи с празднованием дня защитника Отечества, сообщил РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов. День защитника Отечества традиционно отмечается в России 23 февраля. "В феврале 2027 года россиян ждут три выходных дня подряд, с 21 по 23 февраля. День защитника Отечества в этот раз выпадает на вторник", - сказал Ахмедов. Он уточнил, что выходной с субботы, 20 февраля, будет перенесен на понедельник, 22 февраля. Это позволит сформировать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Последний раз трехдневные выходные в России были с 12 по 14 июня в честь Дня России, который пришелся на пятницу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия