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Выручка TSMC в октябре выросла на 60% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Выручка TSMC в октябре выросла на 60%
Выручка TSMC в октябре выросла на 60% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Выручка TSMC в октябре выросла на 60%
Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в октябре нарастил чистую выручку на 59,7% в годовом выражении, до... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:54+0300
2026-11-10T09:57+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в октябре нарастил чистую выручку на 59,7% в годовом выражении, до 586,89 миллиарда тайваньских долларов (17,9 миллиарда долларов США), следует из отчета компании. В месячном выражении рост составил 14,7%, уточняет компания. С начала года, то есть за десять месяцев, выручка составила 4,486 триллиона тайваньских долларов (136,4 миллиарда долларов США), что на 43,3% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company была основана в 1987 году, за пределами острова компания предоставляет свои услуги в Северной Америке, Европе, Японии, Китае и Южной Корее. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники.
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мировая экономика, сша, европа, япония
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ
09:54 10.11.2026 (обновлено: 09:57 10.11.2026)
 
Выручка TSMC в октябре выросла на 60%

TSMC в октябре нарастил чистую выручку на 59,7%

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в октябре нарастил чистую выручку на 59,7% в годовом выражении, до 586,89 миллиарда тайваньских долларов (17,9 миллиарда долларов США), следует из отчета компании.
В месячном выражении рост составил 14,7%, уточняет компания.
С начала года, то есть за десять месяцев, выручка составила 4,486 триллиона тайваньских долларов (136,4 миллиарда долларов США), что на 43,3% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company была основана в 1987 году, за пределами острова компания предоставляет свои услуги в Северной Америке, Европе, Японии, Китае и Южной Корее.
Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники.
 
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