https://1prime.ru/20261110/vyruchka-875056993.html

Выручка TSMC в октябре выросла на 60%

Выручка TSMC в октябре выросла на 60% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Выручка TSMC в октябре выросла на 60%

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в октябре нарастил чистую выручку на 59,7% в годовом выражении, до... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:54+0300

2026-11-10T09:54+0300

2026-11-10T09:57+0300

мировая экономика

сша

европа

япония

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875056993.jpg?1794293867

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в октябре нарастил чистую выручку на 59,7% в годовом выражении, до 586,89 миллиарда тайваньских долларов (17,9 миллиарда долларов США), следует из отчета компании. В месячном выражении рост составил 14,7%, уточняет компания. С начала года, то есть за десять месяцев, выручка составила 4,486 триллиона тайваньских долларов (136,4 миллиарда долларов США), что на 43,3% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company была основана в 1987 году, за пределами острова компания предоставляет свои услуги в Северной Америке, Европе, Японии, Китае и Южной Корее. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники.

сша

европа

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, европа, япония