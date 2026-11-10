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Мировая себестоимость золотодобычи во втором квартале достигла рекорда

Мировая себестоимость золотодобычи во втором квартале достигла рекорда - 10.11.2026, ПРАЙМ

Мировая себестоимость золотодобычи во втором квартале достигла рекорда

Мировая себестоимость золотодобычи во втором квартале выросла на 8% только с начала года и достигла рекорда, говорится в материалах Всемирного золотого совета... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:32+0300

2026-11-10T14:32+0300

2026-11-10T14:32+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мировая себестоимость золотодобычи во втором квартале выросла на 8% только с начала года и достигла рекорда, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Соотношение между ценами на золото и затратами на его добычу изменилось во втором квартале 2026 года... Средние по мировому рынку совокупные поддерживающие затраты (All-In Sustaining Costs, AISC) золотодобытчиков увеличились на 8% в квартальном выражении и на 22% в годовом выражении, достигнув рекордного уровня в 1 930 долларов США за унцию", - сказано в материалах. Совокупные поддерживающие затраты - это показатель, отражающий полные затраты золотодобывающей компании на добычу одной тройской унции золота и поддержание текущего уровня производства в долгосрочной перспективе. То есть, это общие издержки, постоянные и переменные. По данным аналитиков, рост издержек фиксируется уже двадцать девятый год подряд, что подчеркивает устойчивый характер инфляционного давления на затраты. Аналитики прогнозируют, что высокие затраты на закупку топлива, сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и инфляционное давление будут способствовать дальнейшему росту издержек золотодобычи. При этом последний зафиксированный квартал роста издержек совпал по времени со снижением цен на золото, что оказало дополнительное давление на рентабельность. Это создает предпосылки для дальнейшего сокращения прибыльности добычи в оставшейся части года, ждут в WGC.

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