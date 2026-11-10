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"Яндекс Реклама": брендам предстоит создавать рекламу для ИИ-агентов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс Реклама": брендам предстоит создавать рекламу для ИИ-агентов
"Яндекс Реклама": брендам предстоит создавать рекламу для ИИ-агентов - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Реклама": брендам предстоит создавать рекламу для ИИ-агентов
Брендам предстоит создавать рекламу для новой целевой аудитории - ИИ-агентов, действующих от имени человека, рассказал директор по продуктам и искусственному... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:36+0300
2026-11-10T14:36+0300
технологии
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Брендам предстоит создавать рекламу для новой целевой аудитории - ИИ-агентов, действующих от имени человека, рассказал директор по продуктам и искусственному интеллекту "Яндекс Рекламы" Алексей Штоколов. "На фоне формирования в мире новых рынков B2A ("бизнес для агентов") и A2A ("агенты для агентов") у рекламы появится новая целевая аудитория - делегированные ИИ-агенты, которые действуют от имени человека", - сказал он на Национальном рекламном форуме. Штоколов отметил, что появляются ИИ-агенты, которые действуют по просьбе человека, и их внимание становится "желательным для рынка продажи услуг и товаров". При этом внимание такого агента тоже нужно будет привлечь. Таким образом, рядом с привычным рынком рекламы вырастет конкуренция за внимание ИИ-агентов. По словам специалиста, эффективность рекламы в мире ИИ-агентов будет строиться на нативности: реклама должна встроиться в путь, по которому агент решает задачу пользователя. "Для этого она должна быть уместна по контексту, полезна для решения задачи с учетом множества условий, которые пользователь доверил агенту, и подаваться в форме, понятной агенту", - добавил он.
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технологии
Технологии
14:36 10.11.2026
 
"Яндекс Реклама": брендам предстоит создавать рекламу для ИИ-агентов

Эксперт Штоколов: брендам предстоит создать рекламу для новой целевой аудитории ИИ-агентов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСерверная
Серверная - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Брендам предстоит создавать рекламу для новой целевой аудитории - ИИ-агентов, действующих от имени человека, рассказал директор по продуктам и искусственному интеллекту "Яндекс Рекламы" Алексей Штоколов.
"На фоне формирования в мире новых рынков B2A ("бизнес для агентов") и A2A ("агенты для агентов") у рекламы появится новая целевая аудитория - делегированные ИИ-агенты, которые действуют от имени человека", - сказал он на Национальном рекламном форуме.
Штоколов отметил, что появляются ИИ-агенты, которые действуют по просьбе человека, и их внимание становится "желательным для рынка продажи услуг и товаров". При этом внимание такого агента тоже нужно будет привлечь. Таким образом, рядом с привычным рынком рекламы вырастет конкуренция за внимание ИИ-агентов.
По словам специалиста, эффективность рекламы в мире ИИ-агентов будет строиться на нативности: реклама должна встроиться в путь, по которому агент решает задачу пользователя.
"Для этого она должна быть уместна по контексту, полезна для решения задачи с учетом множества условий, которые пользователь доверил агенту, и подаваться в форме, понятной агенту", - добавил он.
 
Технологии
 
 
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