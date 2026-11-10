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Саудовская Аравия атаковала газовую станцию в столице Йемена
Саудовская Аравия атаковала газовую станцию в столице Йемена - 10.11.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия атаковала газовую станцию в столице Йемена
Саудовская авиация нанесла удар по газовой станции в столице Йемена Сане, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил представитель... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:15+0300
2026-11-10T12:15+0300
2026-11-10T12:15+0300
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БЕЙРУТ, 10 ноя - ПРАЙМ. Саудовская авиация нанесла удар по газовой станции в столице Йемена Сане, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения и окружающей среды правительства движения "Ансар Алла" (хуситов) Анис аль-Асбахи. "Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате атаки саудовских сил на газовую станцию "Аль-Мафзар" в районе Джадар округа Бани-эль-Харис столичной провинции", - приводятся слова аль-Асбахи в заявлении ведомства. В понедельник представитель вооруженных сил йеменского движения "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что саудовская авиация за сутки нанесла 103 удара по объектам в шести провинциях Йемена, включая Ходейду, Сааду и Мариб. По утверждению хуситов, в результате атак погибли и пострадали мирные жители. Саудовская коалиция, в свою очередь, сообщила об уничтожении предприятий по производству компонентов баллистических ракет, ракетного топлива и электронных систем хуситов.
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мировая экономика, йемен, саудовская аравия
Мировая экономика, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Саудовская Аравия атаковала газовую станцию в столице Йемена
Саудовская авиация нанесла удар по газовой станции в столице Йемена Сане
БЕЙРУТ, 10 ноя - ПРАЙМ. Саудовская авиация нанесла удар по газовой станции в столице Йемена Сане, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения и окружающей среды правительства движения "Ансар Алла" (хуситов) Анис аль-Асбахи.
"Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате атаки саудовских сил на газовую станцию "Аль-Мафзар" в районе Джадар округа Бани-эль-Харис столичной провинции", - приводятся слова аль-Асбахи в заявлении ведомства.
В понедельник представитель вооруженных сил йеменского движения "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что саудовская авиация за сутки нанесла 103 удара по объектам в шести провинциях Йемена, включая Ходейду, Сааду и Мариб. По утверждению хуситов, в результате атак погибли и пострадали мирные жители. Саудовская коалиция, в свою очередь, сообщила об уничтожении предприятий по производству компонентов баллистических ракет, ракетного топлива и электронных систем хуситов.