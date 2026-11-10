https://1prime.ru/20261110/zakazy-875088183.html
Заказы Boeing в октябре остались на уровне 165 самолетов
Заказы Boeing в октябре остались на уровне 165 самолетов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Заказы Boeing в октябре остались на уровне 165 самолетов
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в октябре получил заказы на 165... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:26+0300
2026-11-10T19:26+0300
2026-11-10T19:26+0300
бизнес
промышленность
boeing
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в октябре получил заказы на 165 коммерческих самолетов, что совпадает с показателем сентября, следует из данных компании.
С начала года, таким образом, компания получила заказы на 828 самолетов.
Поставки Boeing в октябре сократились на 14% в месячном выражении - до 49 коммерческих самолетов. В январе-октябре концерн поставил 524 самолета.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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бизнес, промышленность, boeing
Бизнес, Промышленность, Boeing
Заказы Boeing в октябре остались на уровне 165 самолетов
Boeing в октябре получил заказы на 165 коммерческих самолетов
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в октябре получил заказы на 165 коммерческих самолетов, что совпадает с показателем сентября, следует из данных компании.
С начала года, таким образом, компания получила заказы на 828 самолетов.
Поставки Boeing в октябре сократились на 14% в месячном выражении - до 49 коммерческих самолетов. В январе-октябре концерн поставил 524 самолета.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.